Zoundwéogo : Une vingtaine de contrevenants interpellés dans le parc Tambi Kaboré soumis au TIG

Guiba, 29 nov. 2025 (AIB)-Arrêtés par les Eaux et Forêts dans le parc national Tambi Kaboré (PNTK) pour des infractions liées à la coupe de bois, au braconnage et à des méthodes de pêche interdites, une vingtaine de contrevenants a été sensibilisée au pied de l’arbre planté par le président du Faso avant d’être soumise à 72 heures de travaux d’intérêt général.

Les travaux se déroulent au bosquet à plantes médicinales de Guiba, un site symbolique où le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a lui-même planté un arbre.

Le Directeur provincial des Eaux et forêts du Zoundwéogo, le Lieutenant-colonel Adama Kalmogo, a rappelé la gravité des actes reprochés, soulignant qu’ils contribuent à la destruction d’un patrimoine naturel précieux .

« Notre devoir est de le protéger pour nous-mêmes et pour les générations futures », a-t-il déclaré.

M. Kalmogo a aussi mis en garde contre les risques sécuritaires liés aux activités illicites dans le parc.

« Votre présence complique nos opérations. Nous ne tolérerons pas que les efforts des Forces de défense et de sécurité soient sabotés », a-t-il averti.

Pour renforcer la prise de conscience, le Lieutenant-colonel Kalmogo a rappelé l’exemple donné par le Chef de l’État.

« Si le Président du Faso donne l’exemple en plantant un arbre, qui êtes-vous pour détruire ? », a-t-il lancé

Il a également annoncé le lancement d’une initiative baptisée « bosquet de la réparation », destinée à reconstituer les espaces dégradés.

« Désormais, toute personne surprise en train de couper du bois sera orientée vers ce site pour planter et entretenir des arbres. Elles comprendront ainsi combien il est pénible d’entretenir un arbre et prendront conscience de l’importance de protéger la nature », a-t-il expliqué.

L’un des contrevenants, Aboubacar Dabré, dit avoir pris la mesure des dégâts causés dans la forêt.

« C’est ma première fois de couper du bois. On a vu nous-mêmes les dommages. De retour au village, nous allons conseiller les autres», a-t-il confié.

Agence d’information du Burkina

BGB/yos