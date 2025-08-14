Burkina-Zoundwéogo-Reboisement-

Zoundwéogo/Reboisement : Plus de 200 plants mis en terre pour reverdir la ville de Manga

Manga, 14 août 2025 (AIB) – La délégation spéciale de la commune de Manga a organisé ce jeudi, une opération de reboisement ayant permis de mettre en terre plus de 200 plants le long des principales artères de la ville.

Selon le président de la délégation spéciale (PDS) communale de Manga, Bérenger Bihoun, Des espèces telles que l’acacia, le faux colatier, le caïlcédrat et le flamboyant rouge ont composé essentiellement les différents plants sélectionnés pour leur résistance et leur adaptation au climat local.

L’activité, dénommée « Journée communale de l’arbre », dit-il, s’inscrit dans la campagne nationale de reforestation 2025. Elle a mobilisé plusieurs acteurs communaux dont une importante délégation d’agents des services environnementaux et plusieurs habitants de la ville.

Selon M. Bihoun, l’initiative répond à l’appel lancé par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et le Premier Ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo qui ont invité les communes à réaliser au moins deux (2) kilomètres de plantation d’alignement dans les villes.

Présidant la cérémonie, le Haut-commissaire de la province du Zoundwéogo, Julien Ouédraogo, a salué un « acte fort » posé par la commune estimant que le reverdissement de la ville de Manga constitue une richesse pour la santé et le bien-être de ses habitants.

Le directeur provincial des Eaux et Forêts du Zoundwéogo, le lieutenant-colonel des Eaux et forêts, Adama Kalmogo 2e jumeau, a lui aussi rappelé que les arbres, en plus de leurs vertus médicinales, purifient l’air, embellissent le paysage urbain et créent un micro climat rafraichissement.

Pour assurer la survie des jeunes plants, la mairie a prévu, pour son opération de reboisement, l’installation de grilles de protection. Mais, selon Berenger Bihoun, la réussite de l’initiative nécessite aussi l’implication citoyenne. Il a, de ce fait, exhorté les populations à s’engager pleinement dans leur entretien régulier, aux côtés des acteurs communaux.

« Nous demandons à tous les ménages qui possèdent des animaux de les maintenir attachés, car leur divagation constitue aussi une grande menace pour ces plantations », a ajouté le lieutenant-colonel des Eaux et Forêts Kalmogo, qui salue la lutte déjà engagée par la police municipale contre le phénomène.

Les parrains de la cérémonie, représentés par Emile Nikiema, ont exprimé leur adhésion au projet et promis leur accompagnement continu pour sa réussite.

« C’est une noble action dont les bénéfices profiteront à tous, aux hommes comme à l’environnement », a affirmé M. Nikiema, invitant la population à s’approprier l’initiative.

Placée sous le thème « Plantes médicinales, sources de résilience sanitaire et climatiques des communautés », la « journée communale de l’arbre » de Manga vise également à inciter les populations à multiplier les plantations d’arbres afin de contribuer à la lutte nationale conte la dégradation de l’environnement et les effets du réchauffement climatique.

Agence d’information du Burkina

