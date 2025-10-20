Zoundwéogo/Manga : L’association Delwendé des femmes solidaires de Siltouko, un modèle d’épargne communautaire.

Manga, 20 oct. 2025 (AIB)- L’association Delwendé des femmes solidaires de Siltouko a clôturé dimanche, son épargne communautaire annuelle avec un montant record de 6 168 750 F CFA. La cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités locales, dont la Directrice provinciale en charge de l’Action humanitaire du Zoundwéogo et le Chef coutumier de Siltouko.

Créée pour renforcer l’autonomie financière des femmes du village, l’association a enregistré cette année une participation record de 76 femmes, avec des contributions hebdomadaires allant de 500 à 10 000 francs CFA par femme, selon ses moyens. En trois ans d’existence, Delwendé est passée d’une épargne initiale de 500 000 francs CFA à plus de 6 millions cette année.

La représentante des membres de l’association, Rosalie Bonkoungou, s’est réjouie de ces résultats qui traduisent, selon elle, la détermination et la solidarité des femmes de Siltouko.

« Cette épargne nous permet de prêter à celles qui veulent entreprendre, avec un petit intérêt. Beaucoup de femmes ont pu lancer des activités génératrices de revenus, subvenir aux besoins de leur famille et même se lancer dans l’élevage », a-t-elle expliqué.

Mme Bonkoungou a remercié les autorités coutumières et administratives pour leur accompagnement moral et technique, tout en lançant un appel pour un appui institutionnel plus soutenu.

« Les femmes se battent jour et nuit. Si nous avons pu passer de 500 000 à plus de 6 millions, c’est que cette initiative mérite d’être soutenue », a-t-elle plaidé.

Pour sa part, Directrice provinciale en charge de l’Action humanitaire du Zoundwéogo, Mme Doulkom Noëlle a salué les résultats obtenus par les membres de l’association qu’elle a félicitées pour leur persévérance et leur esprit d’entraide.

« L’exemple de l’association Delwendé montre que les femmes, lorsqu’elles s’unissent, peuvent transformer leur condition et contribuer activement au développement de la commune, de la province et du pays tout entier », a-t-elle déclaré.

Elle a invité les femmes des autres localités à suivre ce modèle, afin de sortir de la vulnérabilité et devenir des actrices du développement.

Le Chef coutumier de Siltouko a exprimé sa satisfaction pour cette initiative féminine, tout en invitant les membres à cultiver le respect mutuel, la cohésion et la discipline, gages de succès durable.

Agence d’information du Burkina

