Burkina-Zoundwéogo-Développement-Endogène

Zoundwéogo : les forces vives de la commune de Nobéré se mobilisent pour le Développement Endogène

Nobéré, 25 oct. 2025 (AIB)- Les forces vives de Nobéré ont organisé samedi, une rencontre de concertation mobilisant les filles et fils de la commune. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une démarche présidentielle visant à promouvoir le développement endogène.

La réunion a rassemblé de nombreux participants, incluant des fonctionnaires, des notabilités religieuses et coutumières, témoignant de l’importance accordée à cet événement. Les échanges ont mis en lumière la conviction partagée des participants, à savoir la cohésion sociale qui est un levier essentiel pour le développement socio-économique de Nobéré.

Au cours de la rencontre, il a été décidé d’instaurer une cellule de veille de développement local dans un avenir proche. Cette cellule aura pour mission de conduire et de superviser les projets de développement de la commune, consolidant ainsi les efforts collectifs des habitants.

En parallèle, l’événement a également été marqué par des gestes de solidarité. Razang-Naaba et El-Adj Issouf COMPAORÉ, tous deux fils de Nobéré, ont fait preuve de patriotisme en offrant trois motos au bénéfice des Volontaires pour la Défense la Patrie (VDP).

Cette rencontre fructueuse souligne la volonté des habitants de Nobéré de s’unir pour le progrès de leur localité, tout en affirmant leur soutien indéfectible à l’effort de paix.

Agence d’Information du Burkina

IK/BGB/bbp