Zoundwéogo : le nouveau directeur l’éducation échange avec ses collaborateurs à Nobéré

Nobéré, 17 nov. 2025 (AIB)-Le nouveau Directeur de l’Education préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Zoundwéogo, Dominique Dipama, accompagné de sa délégation a échangé lundi avec les acteurs de la Circonscription de l’éducation de Base (CEB)de Nobéré.

Lors de cette rencontre, l’inspecteur Dipama a exprimé son désir de dialoguer avec les acteurs de l’éducation afin de recenser les difficultés auxquelles ils font face. « Nous sommes venus dans l’optique de nous entretenir avec vous au sujet de l’éducation, et aussi, saisir l’occasion pour qu’ensemble nous recensons les difficultés et partant, examiner les perspectives en vue d’assurer le bon déroulement des activités pédagogiques au bénéfice des apprenants de la province en générale , et ceux de la CEB de Nobéré en particulier », a déclaré le Directeur provincial à ses hôtes.

Au cours de l’entretien, plusieurs défis ont été abordés, notamment le manque de personnel et de matériel pédagogique. Ces problèmes entravent le bon fonctionnement des activités scolaires et affectent directement la qualité de l’éducation dispensée aux élèves.

En clôturant la rencontre, M. Dipama a promis de veiller à la résolution des problèmes soulevés. Il a également exhorté ses nouveaux collaborateurs à privilégier des solutions endogènes, en s’appuyant sur les ressources locales et en mettant en avant l’importance d’une approche collaborative.

Cette visite marque un nouveau tournant pour l’éducation dans la province du Zoundwéogo, soulignant l’engagement des responsables à améliorer les conditions d’enseignement et à garantir un avenir prometteur pour les élèves de la région.

Agence d’information de Burkina

IK/yos