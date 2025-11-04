Zoundwéogo : le Comité mixte du Dialogue interreligieux (CMDIR) initie une journée de salubrité au CMA de Manga

Manga, 1er nov. 2025 (AIB) – Le Comité mixte du dialogue interreligieux (CMDIR) a organisé, samedi, une journée de salubrité dans l’enceinte du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Manga. L’activité a réuni des élèves et étudiants issus de l’Association des Elèves et Etudiants Musulmans du Burkina (AEEMB), de la Jeunesse Etudiante Catholique (JEC) et de l’Union des Groupes Bibliques du Burkina (UGBB) autour des valeurs de paix, de dialogue interreligieux et de vivre-ensemble.

Selon le coordonnateur du CMDIR, Ibrahim Nassa, cette initiative vise à « former les leaders de demain, capables de s’unir pour bâtir une nation forte et solidaire ». Il a précisé que la santé est l’affaire de tous, d’où la nécessité d’une mobilisation commune.

Représentant le médecin-chef du district, le chef de service de la promotion de la santé communautaire, Francis Ouoba, a salué cette initiative citoyenne.

« Cette activité contribuera à assainir le cadre de soins. Certaines pathologies sont dites associées aux soins, ce qui signifie que si l’environnement n’est pas sain, un patient peut contracter une maladie en venant se faire soigner », a-t-il indiqué.

Les participants ont, pour leur part, félicité le CMDIR pour cette action qui a permis de rendre le cadre hospitalier plus propre, mais aussi de renforcer la cohésion entre jeunes de différentes confessions religieuses.

La journée s’est achevée par un théâtre-forum sur le dialogue interreligieux, le vivre-ensemble et la tolérance, moment d’échanges et de sensibilisation en faveur de la paix et de la fraternité.

Agence d’information du Burkina

BGB/bbp