Zoundwéogo : La direction provinciale de l’éducation rend hommage à l’enseignant à la retraite Gérard Yerbanga

Manga, le 7 mai 2025 (AIB) – Une équipe de la direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la province du Zoundwéogo, conduite par son premier responsable, Yves Placide Nana, a rendu hommage, mercredi, à l’enseignant à la retraite Gérard Yerbanga, à son domicile, sise à Manga, lors d’une visite de courtoisie organisée dans la cadre des activités de la Semaine de reconnaissance de l’élève et de l’étudiant envers l’enseignant (SRE).

« Nous sommes venus lui rendre hommage parce que nous avons tous une bonne image de lui », a confié, à la fin de l’entretien, Yves Placide Nana, ajoutant que leur visite s’inscrit dans le cadre des activités de la première édition de la Semaine de reconnaissance de l’élève et de l’étudiant envers l’enseignant (SRE).

Pour le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Zoundwéogo, les nombreuses qualités de leur hôte, outre le fait d’avoir consacré une trentaine d’années de sa vie à enseigner, éduquer et former plusieurs générations sont, entre autres, son accessibilité et sa disponibilité à toujours accompagner les acteurs de l’éducation. « Il nous prodigue régulièrement des conseils et aussi des stratégies pour résoudre les différentes difficultés que nous rencontrons souvent », a mentionné M. Nana.

« Très honoré », a-t-il confié, Gérard Yerbanga a remercié l’équipe de la direction provinciale pour leur visite et pour l’hommage rendu à sa personne.

Il a salué, à l’occasion, le bienfondé de l’instauration de la Semaine de reconnaissance de l’élève et de l’étudiant envers l’enseignant (SRE) par le gouvernement.

Cette reconnaissance, dit-il, « réconforte les enseignants et leur permet de savoir que leur sacrifice n’a pas été vain ».

Gérard Yerbanga a exprimé également sa gratitude envers « les jeunes dirigeants d’aujourd’hui » qui prônent le retour aux sources, à travers, entre autres, la reconnaissance aux enseignants, l’instauration de la journée du 15 mai et la promotion des valeurs sociales traditionnelles.

« Les enseignants sont comme une source et reconnaitre leur mérite est comme un retour aux sources et cela est une très bonne chose », a soutenu M. Yerbanga.

A l’occasion de sa visite, la délégation de la direction provinciale a offert à l’enseignant à la retraite, un présent symbolique et lui ont formulé des prières de santé, de longévité et de bonheur.

Enseignant depuis 1964, l’octogénaire Gérard Yerbanga est à la retraite depuis 2000 et s’adonne à sa seconde passion qui est l’agriculture, selon ses termes.

