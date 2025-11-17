Zoundwéogo/Excellence Scolaire : Le Groupe scolaire Saint Anatole récompense ses meilleurs élèves

Nyorida, 17 nov. 2025 (AIB) – Le Groupe scolaire Saint Anatole de Nyorida a organisé, samedi 15 novembre 2025, la 3ᵉ édition de sa Journée de récompense scolaire, une cérémonie consacrée à la promotion de l’excellence et à l’ouverture culturelle des élèves.

Cette journée a été marquée par la remise d’attestations aux élèves de 6ᵉ ayant suivi une immersion en langue russe et la remise de prix aux meilleurs apprenants du lycée et du SCA Center, dont certains ont réussi leur examen CQP 2025.

Placée sous la présidence de la Directrice provinciale de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Zoundwéogo, Georgette Nikièma, la cérémonie a connu la présence du Chef de canton de Manga, Naaba Kiiba II, ainsi que plusieurs autorités administratives, religieuses et coutumières.

Mme Nikièma a indiqué que cette initiative s’inscrit dans la vision du gouvernement. Pour elle, l’éducation est la clé de tout développement et nécessite un personnel engagé et déterminé.

Le fondateur du Groupe scolaire et du SCA Center, Dr Christian Ouédraogo, a salué l’appui des partenaires russes qui ont permis l’introduction des cours de russe cette année.

« Nous avons eu la chance d’accueillir un partenaire venu de la Russie pour enseigner les bases de la langue russe. Ce partenariat va permettre d’opérationnaliser un cadre d’échanges culturels entre nos deux pays », a-t-il affirmé.

La représentante de l’Université Pédagogique Humanitaire d’État d’Oural, Dr Larisa Gennadievna, a pris part à la cérémonie, témoignant de la volonté des partenaires russes de consolider les échanges éducatifs et culturels.

