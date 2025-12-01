Burkina–Zoundwéogo–Éducation–Installation-CCEB

Zoundwéogo/Éducation : Le nouveau CCEB de Nobéré place son mandat sous le signe de la collaboration

Nobéré, 28 nov. 2025 (AIB) –Le nouveau Chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CCEB) de Nobéré, l’inspecteur Sandaogo Prosper Ilboudo, a indiqué vendredi placer son mandat sous le signe de la collaboration, lors son d’installation. La cérémonie d’installation présidée par le Président de la délégation spéciale de la commune (PDS) de Nobéré, Pierre Kafando, a connu la présence des autorités locales et administratives.

À peine installé dans ses nouvelles fonctions, l’inspecteur Sandaogo Prosper Ilboudo a dit mesurer l’ampleur de la tâche qui l’attend.

Il a, pour ce faire, placé son mandat sous le signe de la collaboration, conscient que la réussite éducative est une œuvre collective.

S’adressant directement à ses collaborateurs enseignants, encadreurs et personnels administratifs, le nouveau CCEB a lancé un appel à l’unité. « J’exhorte chacun, en ce qui le concerne, à un accompagnement sans faille », a-t-il déclaré.

Pour M. Ilboudo, les défis éducatifs à Nobéré ne pourront être relevés qu’à travers une synergie d’actions et un engagement renouvelé de tous les acteurs de la chaîne éducative.

Le Directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Zoundwéogo, Dominique Dipama, a invité les enseignants et les partenaires sociaux à accompagner le nouveau CCEB pour la réussite de sa mission.

La cérémonie s’est achevée sur des notes de félicitations et d’encouragements. Les autorités présentes ont réitéré leur disponibilité à soutenir le nouveau CCEB pour le rayonnement de l’école à Nobéré.

Agence d’Information du Burkina

