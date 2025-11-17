Zoundwéogo/Éducation : Le lycée provincial Naaba Baongo de Manga installe son premier Conseil de l’écol

Manga, 16 nov. 2025 (AIB)-Le lycée provincial Naaba Baongo de Manga a procédé samedi à l’installation officielle du bureau exécutif de son premier Conseil de l’école, en application du décret n°20250935/PF/PRIM/MEBAPLN/MATM/MESFPT portant création d’un organe unique de participation communautaire dans chaque établissement d’enseignement, public comme privé.

La cérémonie, présidée par le proviseur Michel Nikiéma, s’est tenue dans une salle de classe de l’établissement en présence des parents d’élèves, du personnel enseignant et administratif, des représentants des élèves, d’une délégation coutumière ainsi que des partenaires sociaux.

Selon M. Nikiéma, la mise en place de cette instance vise à renforcer la gouvernance participative à travers un cadre de dialogue permanent entre les acteurs de la communauté éducative. Il a salué l’engagement des participants et appelé à une collaboration franche pour la réussite du mandat du bureau installé.

Élu à la tête d’un comité exécutif de neuf membres, dont trois femmes, le président du Conseil de l’école, Ablassé Kiemdé, a invité ses collaborateurs à s’investir pleinement dans leurs missions.

« Je leur conseille d’être actifs, disponibles et à l’écoute. Il est essentiel de travailler en équipe, de répondre aux besoins exprimés et de rester motivés pour atteindre nos objectifs communs », a-t-il déclaré.

