Zoundwéogo : des acteurs locaux sensibilisés sur la prévention des conflits fonciers à travers le numérique à Gogo

Gogo, le 31 oct. 2025 (AIB) – Une session de sensibilisation sur les conflits fonciers, appuyée par des supports numériques, s’est tenue le mercredi 29 octobre 2025 dans la salle des fêtes de la mairie de Gogo. L’activité a réuni environ 70 participants, parmi lesquels le premier vice-président de la Délégation spéciale de Gogo, des leaders coutumiers et communautaires, des représentants des services techniques et de la mine KIAKA SA.

Au cours de cette rencontre, les participants ont suivi la projection d’une vidéo illustrant un cas de conflit foncier, suivie de deux communications enrichissantes.

La première communication a été animée par le conseiller en droits humains et chef de service à la Direction régionale des Droits humains, de la Promotion civique et de la Paix (DR DHPCP) du Nazinon, Adama Assami. Il a présenté l’Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires (ONAPREGECC), en détaillant sa composition, ses missions et son mode de fonctionnement.

La seconde communication, assurée par le directeur régional des Droits humains du Nazinon, Souleymane Sawadogo, a porté sur « L’impact des conflits fonciers sur la communauté ». Il a souligné les conséquences sociales, économiques et sécuritaires liées à la mauvaise gestion du foncier et a invité les participants à privilégier le dialogue et la médiation.

Cette session s’inscrit dans la dynamique nationale de prévention des conflits communautaires et de promotion de la cohésion sociale, à travers l’utilisation d’outils numériques pour une meilleure sensibilisation des populations rurales.

