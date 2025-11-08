BURKINA-NAZINON-FORMATION-VEILLE-CITOYENNE

Zoundwéogo/Cybercriminalité : Les organisations de veille citoyenne outillées sur la responsabilité citoyenne à l’ère du numérique

Manga, 8 nov. 2025 (AIB)- Le Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD) a organisé, du 7 au 8 novembre 2025 à Manga, un atelier de renforcement des capacités au profit des organisations de veille citoyenne du Nazinon, sur le thème : « Responsabilité citoyenne à l’ère du numérique : agir ensemble contre la désinformation et la manipulation en ligne ».

Cette formation a été assurée par la Brigade Centrale de Lutte contre la Cybercriminalité (BCLCC), avec pour objectif de promouvoir une citoyenneté numérique responsable à travers la sensibilisation, la veille citoyenne et la lutte contre la désinformation.

Les travaux ont permis aux participants de renforcer leurs connaissances sur les droits et devoirs du citoyen numérique, tout en les sensibilisant à l’importance d’un comportement éthique et responsable sur les plateformes en ligne.

Ils ont également approfondi leur compréhension des mécanismes et impacts de la désinformation sur la cohésion sociale, la paix et la stabilité nationale.

Des outils et techniques de vérification de l’information ont été présentés aux participants afin de leur permettre de mieux contribuer à la lutte contre la manipulation et les fakes news.

Cette rencontre de Manga, organisée dans le cadre de la Semaine nationale de Lutte contre la Cybercriminalité (SNLC), vise à mobiliser les organisations de veille citoyenne dans cette démarche collective de responsabilisation et de vigilance numérique, créant ainsi un rempart citoyen contre la désinformation, les discours de haine et la manipulation en ligne.

Agence d’Information du Burkina

BGB/bbp