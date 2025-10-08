Burkina – Zoundweogo – Journée – Pédagogiques

Zoundwéogo : 780 enseignants seront outillés sur l’approche par les compétences et la pédagogie intégratrice (APC/PI)

Manga, 08 oct. 2025 (AIB)- La Direction provinciale de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique (DPESFPT) du Zoundwéogo a lancé mardi, à l’hôtel Delwendé, les journées pédagogiques à l’intention de 780 enseignants du post-primaire et du secondaire.

Cette session de formation, prévue du 07 au 17 octobre, vise à renforcer les compétences des enseignants de l’enseignement général (EG) sur l’enseignement/apprentissage selon l’Approche par les Compétences et la Pédagogie Intégratrice (APC/PI).

Les enseignants de la formation technique et professionnels (EFTP), quant à eux, seront outillés sur la mise en œuvre de l’approche métier et de l’approche modulaire.

Présidant la cérémonie d’ouverture, le haut-commissaire de la province du Zoundwéogo, Julien OUEDRAOGO, a rappelé l’objectif visé de ces journées pédagogiques, organisées simultanément dans les dix-sept directions régionales de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et Technique (DRESFPT) des régions du Burkina Faso.

« Les journées pédagogiques visent à améliorer la qualité de l’enseignement, promouvoir une citoyenneté active et inclusive, et optimiser les ressources disponibles », a-t-il indiqué.

Il a aussi exhorté les enseignants à s’approprier les concepts de base en APC/PI, à proposer des stratégies pour une meilleure pratique de l’évaluation des apprentissages en APC.

La Directrice Provinciale de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique du Zoundweogo, Georgette NIKIEMA, a, pour sa part, invité les acteurs à une participation active pendant ces journées pédagogiques.

« Nous attendons des enseignants et des encadreurs une assiduité exemplaire et une participation active tout au long des formations. Ces sessions abordent des thématiques fondamentales pour le bon fonctionnement de nos établissements, notamment la mise en place du conseil de l’école et le développement des établissements à place polyvalente », a-t-elle déclaré.

Selon elle, Il est essentiel que chacun s’implique pleinement afin que les objectifs pédagogiques et organisationnels soient atteints.

Notons que ces journées pédagogiques rassemblent un effectif de 780 enseignants et 24 encadreurs pédagogiques, répartis sur dix disciplines ciblées.

Agence d’Information du Burkina

