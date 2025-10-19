Zoundwéogo : 215 enseignants renforcent leurs capacités dans la mise en œuvre des réformes éducatives à Nobéré

Nobéré, 16 oct. 2025 (AIB)- Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes éducatives engagées depuis 2013, la commune de Nobéré, située dans la province du Zoundwéogo (région du Nazinon), a accueilli du 15 au 18 octobre 2025 sa conférence pédagogique annuelle dédiée aux enseignants.

L’ouverture officielle de cette session s’est tenue à l’école primaire publique de Nobéré A, présidée par le Président de la délégation spéciale de la commune, Pierre KAFANDO.

Dans son allocution, il a souligné que « la réussite des réformes éducatives repose sur l’implication active des enseignants », les invitant à faire preuve de ponctualité, d’assiduité et d’engagement tout au long des travaux.

Le thème retenu pour cette édition est : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration », Présentation du Cadre d’Orientation de la Formation Continue et de l’Encadrement Pédagogique (COFCEP).

Au total, 215 enseignants ont répondu présents à cette session de formation, marquant ainsi leur volonté de contribuer à une éducation de qualité pour les jeunes burkinabè.

Les échanges entre les participants à cette session de formation témoignent d’une forte motivation et d’un intérêt pour les travaux.

Agence d’Information du Burkina

