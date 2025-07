Burkina-Ganzourgou-Cohésion-Sociale-Maracana

Zorgho : une coupe interreligieuse pour renforcer la paix et la cohésion sociale

Zorgho, (AIB) – La première édition de la coupe (Maracana) interreligieuse pour la paix et la cohésion sociale du Ganzourgou a été lancée le samedi 26 juillet 2025 sur le terrain « Nons-Raaga » (marché de volailles) de Zorgho. L’initiative, portée par le Pasteur Emmanuel Wangraoua, vise à promouvoir le vivre ensemble entre les différentes confessions religieuses de la province.

La cérémonie de lancement a connu la présence des autorités de toutes les confessions religieuses et a été marquée par deux rencontres sportives. Le premier match a opposé l’équipe des coutumiers à celle de l’église catholique. Cette dernière l’a remporté par un but à zéro. Le second match, très disputé, a vu la victoire de l’équipe musulmane face aux protestants sur le score de 2 buts à 1.

Selon le promoteur, l’objectif principal de cette compétition est de raviver la flamme de la paix et de la cohésion entre les populations. « Nous avons organisé cette coupe pour rassembler toutes les filles et tous les fils du Ganzourgou. Dans les familles, on trouve des catholiques, des musulmans, des protestants et des coutumiers qui vivent en harmonie. Pourquoi ne pas promouvoir cette entente au sein de toute la société ? », a expliqué le Pasteur Wangraoua.

L’initiative a été bien accueillie par les communautés qui ont chacune constitué une équipe pour participer au tournoi. Les rencontres se poursuivront jusqu’à la finale prévue pour le 2 août 2025. Cette finale se jouera toujours à Zorgho, sous le patronage du Haut-Commissaire, Aminata Sorgho/Gouba et le parrainage du Pasteur Samuel Kalkoumdo. Le conseiller spécial du président du Faso, Ragnang-newindé Isidore Tiemtoré, y est attendu en qualité d’invité d’honneur.

Les organisateurs espèrent que cette compétition inspirera d’autres régions du pays à initier des actions similaires afin de consolider la paix et la cohésion entre les différentes composantes de la société burkinabè.

MS/ATA