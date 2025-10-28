Burkina-Ganzourgou-Education-Sensibilisation-Marionnettes

Zorgho : Un spectacle de marionnettes pour promouvoir l’éducation et la cohésion sociale

Zorgho, le 27 oct. 2025 (AIB) – Le Centre de lecture publique et d’animation culturelle (CELPAC) de Zorgho a accueilli, le lundi 27 octobre 2025, la présentation d’un spectacle de marionnettes. Ce spectacle a été créé pour sensibiliser le public sur la scolarisation des enfants par le biais de l’art.

Le spectacle présenté à Zorgho, intitulé en langue nationale mooré « Ti boē yi ? », a été mis en scène par le marionnettiste, Athanase Kabré. L’œuvre, adaptée de son propre texte intitulé « Et alors ? », met en lumière les obstacles à la scolarisation, particulièrement celle des filles et les effets de la stigmatisation scolaire. Jouée en langue nationale mooré pour une meilleure compréhension du public, la pièce utilise des marionnettes à tiges manipulées par les comédiens.

« Le message porte sur l’accès et le maintien des enfants, surtout des filles, à l’école. Le but est que les élèves comprennent et participent aux échanges après la représentation », a expliqué le metteur en scène, Athanase Kabré.

La marionnettiste, Nassiratou Kaboré, qui incarne dans la pièce, une fille privée d’école par son père, a confié que ce rôle lui a permis d’exprimer une réalité vécue par de nombreuses filles.

« Je souhaite que tous les parents laissent leurs filles aller à l’école et les soutiennent jusqu’à l’obtention de leur diplôme », a-t-elle déclaré.

La création de cette pièce s’inscrit dans le cadre du projet « Creativity for Development- Burkina Faso » (C4D-BF), porté par Africalia avec le soutien de l’Agence belge de coopération internationale et mis en œuvre par la Fédération du Cartel.

Selon le coordonnateur du projet C4D-BF, Adama Kaboré, la culture sert de levier pour le développement local à travers des activités artistiques telles que la marionnette, le conte, le théâtre, le slam, le cinéma numérique ambulant et les émissions radiophoniques.

« Les activités artistiques, au-delà de leur aspect ludique, permettent de transmettre des messages accessibles à tous », a-t-il indiqué. Il a précisé que le projet, d’une durée de 19 mois, intervient dans vingt communes de trois régions : le Nakambé (ex. Centre-est), la région des Kulsé (ex. Centre-nord) et la région des Oubri (ex. Plateau central).

A l’en croire, deux thématiques guident la démarche : l’accès et le maintien des enfants à l’école, notamment des filles, et la promotion de la cohésion sociale. L’objectif étant d’encourager la scolarisation, de lutter contre les causes d’abandon comme les mariages précoces, les travaux domestiques ou l’orpaillage et de renforcer le dialogue dans les communautés.

La prestation s’est déroulée en présence du secrétaire général de la mairie de Zorgho, Rodrigue Dabiré, de la directrice provinciale en charge de la culture du Ganzourgou, Mme Sié Boro, de représentants des responsables régional et provincial en charge de l’éducation primaire ainsi que de plusieurs agents de l’éducation et acteurs culturels.

À la fin de la prestation, la directrice provinciale en charge de la culture, Mme Sié Boro, a salué la qualité de la production et souhaité qu’elle soit largement diffusée pour toucher un grand public. Les spectateurs du jour ont formulé des suggestions pour améliorer la pièce qui sera présentée dans quelques écoles primaires ciblées de la province les jours à venir.

Agence d’information du Burkina

