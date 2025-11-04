Burkina-Ganzourgou-Montée-Couleurs

Zorgho : quatre stagiaires des eaux et forêts reçoivent leurs épaulettes lors de la montée solennelle des couleurs

Zorgho, 4 novembre 2025 (AIB) – La montée solennelle des couleurs nationales a eu lieu le mardi 4 novembre 2025 au haut-commissariat de Zorgho, sous la présidence du haut-commissaire, Aminata Sorgho/Gouba. La cérémonie a été marquée par la remise d’épaulettes à quatre stagiaires de la direction provinciale des Eaux et Forêts.

L’activité, qui avait connu une pause depuis quelques mois, signe ainsi la reprise du rituel mensuel d’expression du patriotisme et de cohésion au sein de l’administration provinciale. Directeurs et chefs de service, agents du haut-commissariat et membres de la veille citoyenne ont pris part à cette cérémonie solennelle.

Au terme du cérémonial, le haut-commissaire, Mme Aminata Sorgho/Gouba a salué la mobilisation des participants et rappelé le sens profond de cette tradition administrative. « La montée solennelle des couleurs n’est pas un simple rituel. C’est une occasion pour réaffirmer notre engagement et raviver la fibre patriotique qui sommeille parfois en nous », a-t-elle déclaré.

Elle a invité les agents à demeurer disponibles, rigoureux et loyaux dans l’accomplissement de leurs missions, en résonance avec le mot d’ordre du président du Faso : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage. »

S’adressant aux stagiaires des Eaux et Forêts, Mme Sorgho/Gouba les a félicités pour cette étape franchie dans leur parcours professionnel. Elle les a exhortés à servir avec dévouement et à faire preuve de persévérance malgré les difficultés du métier.

« À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », a-t-elle rappelé, soulignant que le succès dans le service de la nation exige discipline et engagement constant.

En recevant leurs épaulettes, les quatre stagiaires rejoignent ainsi la longue chaîne de ceux qui, chaque jour, traduisent en actes l’engagement de servir la nation avec loyauté et rigueur.

Agence d’information du Burkina

