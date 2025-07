Burkina-Ganzourgou-Education-Primaire-Formation-Enseignants

Zorgho : Plus de 300 enseignants formés aux approches EQAmE, Safe School et BLP

Zorgho, 27 juin 2025 (AIB) – Du 23 au 27 juin 2025, 313 enseignants du primaire de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Zorgho ont bénéficié d’un atelier de formation portant sur les approches « École de Qualité, Amie des Enfants » (EQAmE), « Safe School » et le programme « Best Learning Programme » (BLP), dans le but de rendre l’école plus attractive, saine et sécurisée, tout en contribuant à la prévention et à la gestion du stress chez les enfants.

Répartis sur dix (10) sites de formation, les participants ont, à travers des exposés théoriques, des discussions en groupe et des exercices pratiques, renforcé leurs capacités sur des thématiques clés comme les droits de l’enfant, le bien-être psychosocial, l’éducation à la paix, les stratégies de gestion du stress ainsi que les routines pédagogiques du BLP. L’activité a été rendu possible grâce au financement de l’UNICEF, partenaire essentiel de l’éducation dans la commune.

Sur le site de Tuiré, les participants ont exprimé leur satisfaction quant au contenu et à la qualité de la formation, déroulé par M. Moussa Thiombiano. Toutefois, certains ont relevé des insuffisances liées aux conditions d’organisation, notamment les commodités logistiques. Ils ont également souhaité des clarifications sur les modalités de mise en œuvre du BLP et la gestion de la discipline dite d’accueil.

Présent sur le terrain pour superviser le déroulement de la session, le chef de la CEB de Zorgho, M. Raogo Jean Claude Ouédraogo, a salué l’assiduité des participants et leur esprit d’engagement, malgré les conditions parfois difficiles. Il les a exhortés à mettre en pratique les acquis de la formation dans leurs écoles, au bénéfice des enfants.

Pour marquer leur passage dans les locaux de la maison des jeunes de Tuiré, gracieusement mise à leur disposition pour l’occasion, les enseignants y ont procédé, le 27 juin, à une plantation d’arbres. Le responsable de la gestion de l’infrastructure a exprimé sa reconnaissance pour ce geste symbolique, qui restera, selon lui, gravé dans les annales de l’institution.

Cet atelier, riche en échanges et en apprentissages, augure d’une rentrée scolaire 2025-2026 placée sous le sceau de la qualité, de la bienveillance et de la sécurité dans les écoles de la commune de Zorgho.

Agence d’Information du Burkina