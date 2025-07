Burkina-Ganzourgou-Couleurs-Nationales-Montée-Solennelle

Zorgho : Les couleurs nationales montées sous le signe de l’engagement et de la persévérance

Zorgho, 1er juillet 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Mme Aminata Sorgho/Gouba, a invité les corps constitués de Zorgho à faire preuve de persévérance et d’engagement dans le respect de la montée des couleurs. C’était ce mardi 1er juillet 2025, lors de la traditionnelle cérémonie tenue dans la cour du haut-commissariat de Zorgho.

L’occasion a été saisie pour rappeler aux corps constitués l’importance de cet acte symbolique dans la construction d’une nation unie et résiliente.

Conformément à la pratique instituée, la montée des couleurs a réuni, dans la cour du haut-commissariat, des directeurs et chefs de services provinciaux, ainsi que des agents du haut-commissariat et de la préfecture de Zorgho. Bien que la mobilisation ait été relativement faible, Aminata Sorgho/Gouba a tenu à encourager les présents et à raviver l’engagement de tous autour de cet acte citoyen.

« Je sens que les corps constitués de Zorgho commencent à exprimer des signes de fatigue », a-t-elle déclaré, tout en rappelant que la montée régulière des couleurs chaque premier mardi ouvrable du mois est un engagement collectif, porteur de valeurs de discipline, d’ordre et de patriotisme. « Nous n’avons pas le droit d’être essoufflés », a-t-elle insisté.

La première responsable de la province a exhorté chacun à poursuivre les efforts et à faire preuve d’abnégation dans l’exercice de ses fonctions. Pour elle, chaque agent de l’État est, à sa manière, un Volontaire pour la défense de la patrie (VDP), à travers son engagement quotidien, sa détermination et son sens du devoir.

Mme Sorgho/Gouba a également salué l’engagement des plus hautes autorités du pays, appelant à une synergie d’actions à tous les niveaux pour faire face aux défis communs. « Il faut que les Burkinabè s’unissent d’une seule voix pour vaincre ce qui nous menace », a-t-elle martelé.

Elle a enfin remercié les participants pour leur présence et les a invités à maintenir le cap dans les mois à venir, non seulement pour les montées solennelles des couleurs, mais également dans le service quotidien rendu à la nation, en vue d’inspirer les jeunes générations.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk-ata