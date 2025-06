Burkina-Ganzourgou-Délégation-Spéciale-Zorgho-Redevabilité

Zorgho : La délégation spéciale rend compte de sa gestion 2024 aux populations

Zorgho, 30 mai 2025 (AIB) – Fidèle à l’exigence de transparence et de redevabilité, la délégation spéciale communale de Zorgho a présenté, le vendredi 30 mai 2025 à la maison des jeunes et de la culture, le bilan de ses activités de l’année 2024. Autorités coutumières, religieuses, représentants d’OSC, d’ONG, de services techniques, Comités villageois de développement (CVD) ont massivement pris part à cette journée d’échanges.

Placée sous la modération de Assié Abou Dramane Ouattara, chargé de mission du ministre de l’Administration territoriale, cette journée de redevabilité s’inscrit dans le respect du code général des collectivités territoriales. Pour M. Ouattara, « Il ne s’agit pas d’une simple formalité, mais d’un exercice de transparence, de démocratie locale et de participation citoyenne ».

Selon le point présenté par Jules Sostène Kéré du service comptable de la mairie, l’année 2024 a été marquée par un fonctionnement effectif des organes de la délégation spéciale. Toutes les sessions prévues se sont tenues. L’administration communale, composée de 23 agents (19 communaux et 4 de l’État), a fonctionné à plein régime, assurant notamment la production de 29 314 actes d’état civil, dont 2 599 déclarations de naissance, 2 254 jugements supplétifs de naissance et 62 déclarations de décès.

Par ailleurs, des actions humanitaires ont été menées, notamment la distribution de vivres aux personnes en situation de vulnérabilité. Le domaine de l’hygiène et de l’assainissement n’a pas été en reste, avec la réalisation de la deuxième édition des journées de salubrité.

Les échanges avec les participants ont été nourris et porteurs de propositions concrètes. Les préoccupations soulevées ont porté entre autres sur l’absence d’actions spécifiques en faveur du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) et du secteur de l’élevage, la nécessité d’une police municipale, le besoin d’électrification de certains villages comme Bissiga, le stationnement anarchique des camions, la divagation des animaux et l’insalubrité croissante de la ville.

Les participants ont aussi exprimé leur désir d’avoir accès au Plan communal de développement (PCD), de comprendre les restrictions budgétaires de l’État et leurs impacts, et ont plaidé pour une meilleure coordination des actions des partenaires techniques et financiers. La faible déclaration des naissances dans certains villages a également attiré l’attention, tout comme les difficultés de recouvrement des recettes propres de la commune.

À l’issue des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées : intensifier les campagnes de sensibilisation pour le recouvrement des recettes, intégrer les établissements secondaires (lycées et collèges) dans les actions municipales et impliquer davantage les partenaires sociaux dans l’élaboration et la mise en œuvre du PDC.

Le préfet et Président de la délégation spéciale (PDS), Valentin Badolo, a remercié les participants pour leur forte mobilisation et leurs contributions pertinentes. Il a, avec l’appui des services techniques, apporté des réponses aux préoccupations soulevées. Il a salué l’accompagnement des partenaires tels que les ONG Orcades, Labo Citoyennetés et Oxfam, qui ont contribué à la tenue effective de cette journée.

Enfin, les agents de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC) ont profité de l’occasion pour sensibiliser les participants à l’adhésion à cette initiative présidentielle.

Cette journée de redevabilité aura permis, selon le modérateur Assié Abou Dramane Ouattara, de renforcer le dialogue entre autorités locales et populations, condition essentielle à une gouvernance inclusive et efficace.

Agence d’information du Burkina

