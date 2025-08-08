Burkina/Zondoma-Clôture-Université-Citoyennes

Zondoma/UNIC 2025 : Les participants invités à être des ambassadeurs auprès de leurs camarades

Gourcy, 8 août 2025 (AIB) – La cérémonie de clôture des Universités citoyennes (UNIC) organisées par l’Association monde rural (AMR) a eu lieu ce samedi 3 aout 2025 au siège de ladite association à Gourcy. Elle a été placée sous la présidence du Secrétaire général de la province du Zondoma, Anatole Pengdwendé Kaboré.

Lancée le 7 aout 2025 sous le thème : « Jeunes leaders pour le changement : Renforcer le leadership communautaire pour la protection et le bien être au Faso », la VIIIème édition des Universités citoyennes (UNICs) a fermé ses portes, le samedi 2 aout 2025 à Gourcy.

Trente jours durant, les participants au nombre de trente et un ont été outillés sur diverses thématiques en lien, entre autres, avec le leadership, le civisme et la citoyenneté, l’hygiène, l’entrepreneuriat, mais aussi, sur des activités pratiques de productions comme la culture hors sol, la fabrication des détergents, des jus locaux , toute chose visant à faire d’eux des femmes et des hommes responsables, autonomes et aptes à apporter leurs contributions au développement de leur pays, le Burkina Faso.

Pour l’AMR, représentée par le coordonnateur national, Amadou Wangré, c’est un pari réussi pour l’organisation de cette édition qui s’est déroulée dans un contexte de rareté des ressources liées au départ de certains partenaires financiers.

« Nous sommes satisfait au regard de ce que les enfants nous ont montré ce matin », a indiqué M. Wangré, qui a saisi l’occasion pour remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de l’activité.

Dans son allocution, le Secrétaire général de la province du Zondoma, Anatole Pengdwendé Kaboré, président de la cérémonie a traduit toute sa reconnaissance à l’AMR pour l’organisation de cette activité qui contribue, selon lui, à l’éducation citoyenne des jeunes. « Soyez des ambassadeurs du civisme, de la responsabilité et du dialogue », a indiqué le Secrétaire général à l’adresse des participants car, a-t-il ajouté : « Un véritable leadership commence par des petits gestes au quotidien ».

Pour sa part, la représentante des leaders, Reine Hortense Zoungrana, tout en reconnaissant la qualité et l’importance des connaissances reçues a pris l’engagement au nom de ses pairs de les réinvestir et de travailler à être des modèles et des repères pour leurs camarades qui n’ont pas eu la chance de prendre part à cette session.

La cérémonie de clôture a été marquée également par la visite et la vente des produits fabriqués par les apprenants mais aussi et surtout la remise des prix aux universitaires qui se sont distingués au niveau des cours et des prestations artistiques à l’occasion de la nuit culturelle organisée à la fin de la formation.

En rappel, les Universités citoyennes (UNIC) sont organisées chaque deux ans par l’AMR dans le cadre de son programme gouvernance locale en vue de contribuer à la formation civique et à la citoyenneté responsable des jeunes issus de ses clubs de jeunes leaders mis en place dans les établissements d’enseignement secondaire de sa zone de couverture.

Agence d’Information du Burkina

