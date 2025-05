Burkina/Zondoma-Remise-Kits

Zondoma : Une association offre des kits pour lutter contre les infections dans les centres de santé et les écoles.

Gourcy, 19 mai 2025 (AIB) – L’Association Monde Rural (AMR) en partenariat avec IRC a procédé à une remise de 40 kits d’hygiène et de prévention contre les infections, le lundi 19 mai 2025 à Gourcy au profit des formations sanitaires et des écoles de la commune de Gourcy.

Au total, 20 kits de prévention contre les infections et 20 kits d’hygiène ont été remis aux formations sanitaires et aux écoles de la commune de Gourcy ce lundi 19 mai 2025. Selon le responsable Wash de l’AMR, Armel Oubda, ce don qui entre dans le cadre du projet intitulé : « Santé, droit sexuel et reproductif, protection et autonomisation socioéconomique des femmes dans un contexte de crise dans le Nord du Burkina » vise à renforcer la protection des agents et des usagers des formations sanitaires contre les infections et à améliorer les conditions d’hygiène dans les écoles primaires afin de lutter contre certaines maladies.

S’exprimant au nom du médecin chef du district sanitaire de Gourcy, Soguiri Yacouba, Responsable de la promotion de la santé au district sanitaire de Gourcy, a rassuré sur le bon usage du matériel reçu qui selon lui sera reparti entre le CMA, les CSPS et certaines cliniques de la place. Tout en remerciant les donateurs pour leur geste, l’Inspecteur général Tido Sogoba représentant les structures éducatives, a plaidé pour la dotation d’un plus grand nombre d’écoles en kits au regard de leur utilité pour la santé des élèves.

« Je vous invite à prendre soin des kits et à en faire un bon usage », a indiqué le directeur à la vie associative de l’AMR Abdoulaye Sawadogo avant la remise symbolique des kits aux bénéficiaires. D’une durée de trois ans, le projet mis en œuvre par l’AMR en partenariat avec IRC avec l’appui financier de la Fondation IREINE intervient dans les communes de Gourcy et de Ouahigouya dans la Région du Nord.

Agence d’Information du Burkina

AK/dnk/ata