BURKINA-ZONDOMA-SECURITE-DESENGAGEMENT-GENDARMERIE

Zondoma/Sécurité : La gendarmerie de Gourcy cède la place à la police

Gourcy, 28 nov. 2025 (AIB) – La gendarmerie de Gourcy a marqué son désengagement effectif en procédant à la remise officielle de ses locaux à la police, le jeudi 28 novembre 2025.

La police nationale est désormais le seul maître des lieux dans la ville de Gourcy. Cette réalité a été actée par le désengagement de la gendarmerie qui s’est traduit, le jeudi 28 novembre 2025, par la remise officielle des clés des locaux à la police nationale sous la supervision du Haut-commissaire de la province du Zondoma, Aboubacar Sidiki Nabé.

Pour le premier responsable de la province, cette situation fait suite à la décision des autorités du pays de réorganiser l’occupation du territoire national par les forces de défense et de sécurité en évitant les doublons police et gendarmerie dans une même localité, toute chose qui, selon lui, vise à avoir un plus grand maillage sécuritaire du pays.

« Je vous ai invité pour que vous soyez témoins du désengagement de la gendarmerie, mais aussi pour qu’ensemble nous leur disons merci pour les bons et loyaux services rendus à la communauté », a indiqué le haut-commissaire en s’adressant aux forces vives présentes à la cérémonie. « Désormais, vous devez vous référer à la police pour tous vos besoins en lien à la sécurité ou d’autres services », a-t-il ajouté en invitant les nouveaux bénéficiaires à faire un bon usage des infrastructures qu’ils viennent de recevoir.

En remettant les clés des locaux, le commandant de la brigade Boureima Niamba, tout en exprimant ses sentiments de services accomplis, a traduit sa reconnaissance à la population pour son accompagnement durant sa mission.

Par la voix du représentant de sa majesté Naba Baongo de Gourcy, les gendarmes ont reçu les félicitations et les remerciements de la population pour la qualité de la collaboration entre les parties. C’est en 1987 que la gendarmerie a ouvert ses portes à Gourcy.

Agence d’Information du Burkina

Aziz KIEMDE