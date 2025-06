Burkina/Zondoma-Journées-Portes-Ouvertes

Zondoma/Santé : Le centre médical communautaire de Gourcy offre des consultations gratuites à la population.

Gourcy, 7 juin 2025 (AIB) – Le centre médical communautaire de Gourcy a organisé des Journées portes ouvertes qui se sont déroulées du 29 au 31 mai 2025. A cette occasion des consultations gratuites ont été proposées à la population.

Du 29 au 31 mai 2025, le centre de médical communautaire de Gourcy a ouvert ses services à la population du Zondoma. Selon le responsable du centre, le Docteur Fidel Ilboudo, cette initiative vise principalement à promouvoir la santé communautaire et à prévenir certaines maladies au sein de la population.

C’est pourquoi, pendant 72 heures des consultations en médecine générale, des dépistages de l’hypertension artérielle, du diabète et des hépatites ont été réalisés gratuitement au bénéfice de la population.

Selon les organisateurs, plus de 500 personnes ont été reçues pendant cette période. Des émissions radiophoniques ont été également animées par le personnel du centre en vue de sensibiliser les populations sur ces maladies chroniques qui prennent de l’ampleur au sein de la population.

En plus de la médecine générale, l’ophtalmologie, la cardiologie, la gynécologie, la néphrologie la traumatologie sont, entre autres, les spécialités qu’offre le centre de santé communautaire de Gourcy qui a vu le jour en 2018. Il faut noter que le centre pratique également la petite chirurgie et dispose de son propre laboratoire d’analyses médicales. Situé au secteur 3 de Gourcy cette structure de santé privée organise chaque année des journées portes ouvertes qui constituent prioritairement un moment de sensibilisation pour les populations du Zondoma, du Sourou et du Yatenga.

