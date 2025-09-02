Burkina/Zondoma-Montée-Couleurs

Zondoma/Montée des couleurs : Les autorités saluent les mérites des acteurs de l’éducation

Gourcy, 1er sept. 2025 (AIB) – La traditionnelle montée des couleurs s’est déroulée, le 1er septembre 2025, au haut-commissariat de Gourcy. A cette cérémonie solennelle, les acteurs de l’éducation ont reçu les félicitations du premier responsable de la province, Aboubacar Sidiki Nabé.

Comme chaque premier lundi du mois, la montée des couleurs s’est déroulée ce lundi 1er septembre 2025 au haut-commissariat de Gourcy. Dans son adresse aux forces vives de la province après la montée des couleurs exécutée par les éléments police nationale de Gourcy, le haut-commissaire Aboubacar Sidiki Nabé a rappelé l’importance de cette tradition voulue par les plus hautes autorités du pays. « Il est important que la mobilisation soit effective pour la montée des couleurs ; on ne peut pas se fatiguer pour cela », a-t-il indiqué.

Il a, par ailleurs, traduit sa reconnaissance et ses félicitations à l’ensemble des acteurs de l’enseignement de base de sa province pour leurs performances au cour de l’année scolaire écoulée.

En effet, la province a occupé le premier rang dans la Région du Nord aux examens du Certificat d’Etude Primaires (CEP) avec un taux de succès de 93,49%. En plus de cela, ils ont décroché le titre du meilleur encadreur pédagogique de l’année et de la meilleure enseignante de la Région du Nord au concours de l’excellence nationale organisée par le ministère en charge de l’éducation.

D’autres points de satisfactions ont été relevés par le premier responsable de la province notamment au plan agricole où le déroulement de la campagne présage une bonne saison et la mobilisation des fonds de l’ordre de 362 700 francs CFA par le personnel de l’enseignement secondaire au profit des forces combattantes. Avant de terminer, il a invité les forces vives à rester mobilisées derrières les forces combattantes qui méritent d’être soutenues.

