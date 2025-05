Burkina/Zondoma-Visite-Sites-Touristiques

Zondoma/Mois du patrimoine burkinabè : Les autorités provinciales en immersion sur les sites touristiques de Kindibo

Gourcy, 15 mai 2025 (AIB) – Sous le leadership du haut-commissaire de la province du Zondoma, Aboubacar Sidiki Nabé, les directeurs et chefs de service ont visité ce 15 mai 2025, les hauts fourneaux de Kindibo, un site de métallurgie ancien classé patrimoine de l’UNESCO.

Dans le cadre du mois du patrimoine burkinabè institué par le gouvernement du Burkina, le haut-commissaire de la province du Zondoma invitait les forces vives a visiter les sites touristiques dont regorge la localité. Comme pour donner l’exemple, les autorités provinciales ont initié une sortie sur le site métallurgique ancien du village de Kindibo situé dans la commune de Tougo à environ 20 kilomètres de Gourcy.

L’attraction sur ce site, ce sont les hauts fourneaux qui matérialisent la maîtrise de l’industrie du fer par les anciens habitants de la localité qui sont à n’en point douter une communauté de forgerons encore appelés maîtres du feu et du fer. Guidés par Ylassa Kindo les visiteurs ont pu admirer les fourneaux et aussi les carrières d’extraction du minerais de fer.

Le site qui s’étend sur plusieurs hectares a été classé patrimoine mondial de l’UNESCO selon le directeur provincial en charge de la culture Kassoum Sawadogo qui souhaite que des mesures soient prises pour la sauvegarde de ce patrimoine.

En marge de la visite du site, le haut- commissaire et son équipe ont eu un entretien avec les gardiens des lieux qui, à l’occasion ont fait une démonstration de leur savoir faire dans le cadre de la célébration de la journée des coutumes et des traditions. En plus des hauts fourneaux, la province regorge de nombreux autres sites touristiques comme le musée Birigui Julien Ouédraogo, le Bosquet Naaba Baongo, le mausolée Naaba Yadega, la place Naaba Warma etc. En rappel le mois du patrimoine burkinabè qui est à sa troisième édition est prévu du 18 avril au 18 mai 2025 sous le thème ’’ patrimoine culturel et développement économique’’.

