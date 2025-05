Burkina/Zondoma-Remise-Matériels-PNUD

Zondoma : Le PNUD réhabilite des infrastructures et offre du matériel à la commune de Gourcy

Gourcy, 28 mai 2025 (AIB) – Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a procédé ce mardi 28 mai 2025 à la remise officielle d’infrastructures scolaires et sanitaires et du matériel à la commune de Gourcy. La remise a été présidée par le gouverneur de la Région du Nord, Thomas Yampa.

Trois nouvelles classes, un forage et des latrines dans le village de Rogo, la réhabilitation du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Mako, du matériel informatique pour le centre d’écoute jeune, des équipements pour quatre coopératives féminines sont, entre autres, les réalisations du PNUD au profit de la commune de Gourcy.

Ces ouvrages et équipements ont été officiellement remis aux bénéficiaires le mardi 27 mai 2025 par le gouverneur de la Région du Nord, Thomas Yampa. Il était accompagné par le haut-commissaire de la province du Zondoma, du président de la délégation spéciale de la commune de Gourcy, et du représentant du PNUD, Joséphine Kora Thama. Pour Kora Thama, ces réalisations entrent dans le cadre des initiatives de stabilisation de la zone du Liptako-Gourma.

En recevant les clés des équipements, le gouverneur a dans un premier temps salué cette action du PNUD qui, selon lui, va contribuer à accroître les capacités d’accueil des écoles et améliorer la prise en charge des patients dans la formation sanitaire de la localité.

Il a invité les bénéficiaires à faire un bon usage des ouvrages et des équipements reçus. Avant Gourcy, le gouverneur et son équipe étaient dans la province du Passoré où ils ont procédé également à la remise d’infrastructures scolaires et sanitaires dans les villages de Tanguhin et de Petit Samba.

En plus de ces réalisations, les communes de Yako et de Gourcy ont déjà bénéficié du PNUD, la réalisation d’infrastructure routières, hydrauliques et des équipements divers pour des organisations de jeunes et de femmes.

Agence d’Information du Burkina