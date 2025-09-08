Burkina/Zondoma-Réhabilitation-Routes

Zondoma : La veille citoyenne mobilise la population pour la réhabilitation de la route Gourcy- Basnam-Lankoé

Gourcy, 7 sept. 2025 (AIB) – La coordination provinciale des associations de veille citoyenne du Zondoma a mobilisé la population ce dimanche 7 septembre 2025 pour la réhabilitation de la route Gourcy- Basnam-Lankoé. Cette activité a connu la participation effective du Président de la délégation spéciale de la commune de Gourcy, Bosso Toé Kaba Térré.

Après la route de menant à Taslima dans la commune de Bassi, c’est le tronçon Gourcy-Basnam-Lankoé qui a été réhabilité par la population mobilisée par la coordination provinciale des associations de veille citoyenne du Zondoma ayant à sa tête Oumarou Ouédraogo.

Les travaux qui se sont déroulées ce dimanche 7 septembre 2025 a connu la présence du premier responsable de la commune accompagnée de directeurs et chefs de services. « Nous sommes là pour encourager et féliciter les jeunes qui sont sortis pour réfectionner la principale voie qui mène à Lankoé et aussi mettre la main à la pâte afin de montrer que nous sommes de cœur avec cette entreprise », a déclaré le président de la délégation spéciale de Gourcy Bosso Toé Kaba Téré, pour qui ces genres d’initiatives correspondent à la vision de la Révolution Populaire et Progressiste, qui recommande la mobilisation populaire pour certains travaux d’intérêts généraux.

« Nous invitons toutes les autres structures associatives à s’inscrire dans cette dynamique pour entretenir un temps soit peu nos routes qui sont impraticables », a-t-il ajouté avant de donner quelques coups de pelles pour malaxer le béton en préparation.

Pour Moctar Ouédraogo participant, tout le monde devrait accompagner la veille citoyenne dont le seul leitmotiv est le développement de la cité. En dépit de son handicap physique, Salif Ouédraogo, pelle en main n’a pas voulu se faire compter l’événement. « Je suis l’un de ceux qui souffrent le plus de la mauvaise qualité de cette voie car je l’empreinte tous les jours malgré ma situation », a-t-il dit.

L’activité du jour a bénéficié de l’accompagnement de plusieurs bonnes volontés qui ont apporté des soutiens de diverses natures. « Je vous invite à vous tenir prêts pour d’autres défis », a ajouté le Coordonnateur Oumarou Ouédraogo visiblement satisfait du travail abattu par la population. Il faut rappeler que depuis un certain temps, cette voie fait l’objet de réfection chaque année à cause de la force du courant d’eau à niveau précis de la voie.

Agence d’Information du Burkina

AK-dnk-ata