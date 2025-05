Burkina/Zondoma-Journées-Coutumes-Traditions

Zondoma/Journée des coutumes et traditions : Des sacrifices faits pour la paix et la protection des combattants.

Gourcy, 15 mai 2025 (AIB) – La deuxième édition de la journée des coutumes et traditions a été célébrée le 15 mai 2025 au palais royal de Gourcy. Des sacrifices et des communications sur la valeur de nos traditions ont ponctué la célébration.

Sous l’égide de sa Majesté Naaba Baongo, chef de Gourcy, la deuxième édition de la journée des coutumes et des traditions a été célébrée le 15 mai 2025 au palais royal de Gourcy. En présence des notabilités de la cour, de chefs coutumiers, des élèves des lycées et collèges et de la communauté, cette célébration a été marquée par des sacrifices sur l’autel royal (maison des Kiimsé) et un rappel sur l’importance des coutumes et traditions particulièrement à l’intention des élèves qui ont participé à la cérémonie. Dans son message, le chef de Gourcy Naaba Baongo a rendu hommage au gouvernement et au chef de l’Etat pour l’institution de la journée dédiée aux coutumes et aux traditions et le statut des chefs coutumiers.

« Je souhaite que nos valeurs culturelles soient enseignées à l’école », a plaidé le chef de Gourcy qui, par ailleurs, a invité les populations à célébrer les coutumes sans entraves aux autres religions.

« Nous sommes venus pour mieux connaître nos traditions avec les chefs coutumiers et nous appris avec eux les interdits et les comportements que l’enfant doit avoir selon les traditions », a déclaré Sogoba Hanifatou, élève du lycée Saint-Henri de Osso. Il faut noter que la journée a connu la présence de deux citoyens Haïtiens qui ont demandé à se faire adopter comme membre de la famille royale de Gourcy en sacrifiant également leurs poulets.

Dans la famille des »Tengsoba, detenteurs du couteau sacrificateur » au quartier Guelba, des poulets et des boucs ont également été sacrifiés dans le cadre de cette célébration pour la paix, la cohésion sociale et une bonne saison pluvieuse.

En rappel la journée du 15 mai a été instituée pour réaffirmer la laïcité de l’État, offrir aux adeptes de la religion traditionnelle un cadre de promotion des valeurs et pratiques ancestrales et susciter une communion fraternelle entre les différentes communautés.

Agence d’Information du Burkina

AK/dnk/ata