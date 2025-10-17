Burkina/Zondoma-JEPPC

Zondoma/JEPPC : L’ordre et la discipline recommandés sur les routes

Gourcy, 9 octobre 2025 (AIB) – Au titre de la 2ème phase des Journées nationales d’Engagement patriotique et de Participation citoyenne (JEPPC), une conférence publique sur le thème « Sécurité routière et responsabilité collective » a été organisée par les autorités provinciales ce mercredi 8 octobre 2025 à la mairie de Gourcy.

Selon les données statistiques citées par la police nationale, plus de 21 113 accidents de la circulation sont enregistrés chaque année, occasionnant environ 13 078 blessés et 883 morts. Parmi ces accidents selon les mêmes sources, la plupart implique des jeunes et des engins à deux roues.

Fort de ce constat, les autorités provinciales du Zondoma ont initié une journée de sensibilisation sur la sécurité routière qui a connu particulièrement la participation des élèves de la commune de Gourcy. Cette activité qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la deuxième phase des JEPPC a été présidée par le haut-commissaire de la province du Zondoma, Aboubacar Sidiki Nabé.

« Nous avons souhaité la présence des élèves car ils sont les plus concernés par cette question de la sécurité routière », a déclaré le haut-commissaire qui a invité les participants à s’impliquer activement aux échanges.

La communication sur la sécurité routière a été présentée par le commissaire central de police de Gourcy, Aristide Ignace Sorgho. « La sécurité routière ne peut devenir une réalité que si chacun prend conscience de son rôle et s’engage dans la durée », a rappelé le commissaire en invitant les usagers de la circulation à ‘’l’ordre et la discipline’’ sur nos routes ; autrement dit au respect strict du code la route afin de limiter les accidents. A la suite de son intervention, une autre présentation qui a porté sur les initiatives présidentielles a été livrée par le chargé de mission à la présidence du Faso pour le compte de la Région de Yaadga Mamadou Marcel Sawadogo.

Il a centré sa communication sur les volets du développement communautaire, de l’éducation, de l’agriculture, de Faso Mèbo et de l’APEC. Après cette conférence, la prochaine étape des activités est prévue le 15 octobre 2025 pour une journée de salubrité au centre de santé (CSPS) urbain de Gourcy.

Agence d’Information du Burkina

AK-dnk-ata