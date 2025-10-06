BURKINA-ZONDOMA-SANTE-VACCIN-PALUDISME-PLAIDOYER

Zondoma/Introduction du vaccin contre le paludisme : Le district sanitaire de Gourcy affûte ses armes

Gourcy, 3 oct. 2025 (AIB)-Le district sanitaire de Gourcy a organisé un atelier de plaidoyer, le vendredi 3 octobre 2025. L’objectif de cette activité tenue au haut-commissariat de Gourcy est de mobiliser la communauté en vue de l’introduction du nouveau vaccin contre le paludisme le R21.

En dépit des multiples efforts déployés par notre système sanitaire dans la lutte contre le paludisme, cette maladie, selon les spécialistes de la santé est restée pendant longtemps la première cause de consultation et de décès dans notre pays.

Cette réalité est en phase de devenir un souvenir grâce à la mise au point d’un vaccin par des chercheurs burkinabè. Après une phase d’expérimentation couronnée de succès dans 25 districts sanitaires, l’heure est à la généralisation du vaccin dans tout le pays au bénéfice des enfants âgés d’au moins 5 mois.

C’est dans cette perspective que le district sanitaire de Gourcy a initié un atelier de plaidoyer qui a réuni les leaders d’opinion au haut-commissariat de Gourcy. Présidée par le haut-commissaire, Aboubacar Sidiki Nabè, l’objectif de la rencontre est de donner les informations nécessaires aux participants afin qu’ils puissent contribuer efficacement à la mobilisation de la population pour l’introduction du vaccin.

Pour le Médecin chef du district de Gourcy, (MCD) Bationo Bassana Constantin, quatre doses seront nécessaires pour immuniser les enfants. « Ces doses sont reparties entre le 5ème et le 15ème mois de l’enfant », a-t-il précisé et de conclure que désormais, le vaccin contre le paludisme le R21 fait partie du calendrier vaccinal des enfants du Burkina Faso.

Après des échanges sur les questions liées au paludisme, le président de la session a invité les parties prenantes à jouer leur partition pour l’élimination effective de cette maladie qui affecte considérablement les ménages.

Agence d’Information du Burkina

AK-dnk-ata