Zondoma/Éducation : Les symboles de l’État enseignés aux élèves de Bisnaba

Gourcy, 16 octobre 2025 (AIB) – Les élèves de l’école de Bisnaba dans la ville de Gourcy ont bénéficié d’un cours théorique sur le sens et le respect des symboles de l’Etat, organisé le mardi 14 octobre 2025 par la Direction provinciale de l’enseignement préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Zondoma.

Dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’Engagement patriotique et Participation citoyenne (JEPPC), la Direction provinciale de l’Enseignement préscolaire, primaire et Non Formelle (DPEPPNF) du Zondoma a initié le mardi 14 octobre 2025, une cérémonie de montée des couleurs à l’école de Bisnaba dans la Circonscription d’Education de Base (CEB) de Gourcy 2.

A cette occasion, un cours théorique sur les symboles de l’État a été administré aux élèves de l’école par une équipe de la gendarmerie nationale de Gourcy après la montée des couleurs savamment exécutée par les spécialistes au rythme de l’hymne nationale chantée en langue mooré.

Dans la communication présentée par Diakalia Traoré, il s’est agi principalement d’une présentation détaillée des symboles de l’État en mettant un accent particulier sur les couleurs nationales.

Tout en saluant la mobilisation des acteurs, le Directeur provincial en charge de l’Education au Zondoma Karim Sawadogo a exhorté les élèves a s’inscrire dans la ligne du civisme, du patriotisme et de la participation citoyenne. Cette cérémonie a mobilisé les élèves de l’école, des enseignants, des cadres de l’éducation et certains partenaires de l’éducation.

