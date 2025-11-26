Burkina/Zondoma-Excellence-Scolaire

Zondoma/Éducation : Le Centre Wend-Zoodo de Tangagye encourage des élèves méritants

Gourcy, 22 nov. 2025 (AIB) – Le Centre de développement pour enfants et jeunes Wend-Zoodo de Tangaye dans la commune de Gourcy a organisé une cérémonie d’excellence, le samedi 22 novembre 2025. Au moins 46 élèves du primaire et du secondaire ont reçu des récompenses pour la suite de leurs études.

Pour le coordonnateur du centre Wend-Zoodo, le pasteur Abraham Sabo, cette activité organisée en partenariat avec Compassion internationale, vise non seulement à promouvoir l’excellence scolaire mais aussi et surtout encourager les élèves qui se sont illustrés par leur engagement et leur détermination à poursuivre les études en dépit des conditions difficiles.

C’est pourquoi, a indiqué le directeur du centre, Joseph Ouédraogo, les prix ont été proposés en concertation avec les bénéficiaires afin de prendre en compte leurs besoins réels. Composés de vélos, de pièces de rechange pour vélos, des lampes et des panneaux solaires, des kits scolaires, des vivres, des effets d’habillement, les prix ont été distribués aux lauréats issus de treize établissements différents.

Bénéficiaire d’un vélo, Balguissa Ouédraogo, admis en classe de seconde pourra se rendre plus facilement au lycée provincial de Gourcy situé à plus d’une dizaine de kilomètres de son village « Avec l’accompagnement que nous avons reçu, j’invite mes camarades à redoubler d’efforts et à mettre du sérieux dans les études », a-t-elle déclaré à l’endroit des autres élèves dont beaucoup sont tentés à abandonner les études.

Intervenant au nom du président de la délégation spéciale de Gourcy, Patoim Sankara, par ailleurs chef de la circonscription d’éducation de base de Gourcy2 a félicité les organisateurs pour leur initiative qui selon lui, favorise non seulement le maintien des apprenants dans le système éducatif, mais aussi améliore leurs performances scolaires.

Il faut noter que le centre Wend-Zoodo, en plus de la prise en charge totale de la scolarité, des fournitures scolaires et des soins des élèves parrainés, intervient dans l’autonomisation des parents, la formation professionnelle des jeunes, la survie et la protection de l’enfance, l’assainissement etc. Au total plus de deux millions et demi de nos francs ont été mobilisés pour cette journée de l’excellence.

