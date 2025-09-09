Burkina/Zondoma-Contribution-Patriotique

Zondoma/Contribution Patriotique : Un opérateur économique offre 2 millions de carburant aux FDS et au VDP de la province

Gourcy, 8 sept. 2025 (AIB) – L’opérateur économique El Adj Arouna Ouédraogo a offert des bons de carburant d’une valeur de deux millions de francs CFA aux Fonces de défense et sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) du Zondoma. Le don a été officiellement remis au Haut-commissaire de la province Aboubacar Sidiki Nabé, le lundi 8 septembre 2025 à Gourcy.

Un million pour le carburant au profit des FDS et un autre million au profit des VDP, c’est la répartition du don de El Adj Arouna Ouédraogo, Président directeur général (PDG) de l’Entreprise Teega Wendé, remis ce lundi 8 septembre 2025 aux mains du Haut-commissaire de la province du Zondoma Aboubacar Sidiki Nabé.

Ce geste pour le donateur, représente sa modeste contribution pour la lutte de libération du pays. « Si nous pouvons tranquillement mener nos activités, c’est parce que d’autres citoyens tiennent les fronts. Nous ne pouvons donc pas nous soustraire à cette lutte. C’est pourquoi nous avons voulu accompagner à notre façon, les efforts des acteurs étatiques pour la reconquête du territoire », a déclaré le bienfaiteur.

A en croire le Haut-commissaire, « ce don vient à point nommé » car dit-t-il, il va renforcer les capacités opérationnelles des troupes sur le terrain. « Cet engagement patriotique est une réponse à l’appel du Chef de l’Etat qui invite tous les burkinabè à être résilients et à mettre la main à la pâte pour la reconquête totale de notre territoire », a ajouté le premier responsable de la province qui souhaite que cet acte posé inspire d’autres compatriotes.

Au nom des bénéficiaires, le Commandant de la brigade de gendarmerie de Gourcy Boureima Niamba a traduit sa reconnaissance au donateur tout en prenant l’engagement d’utiliser à bon escient le carburant reçu. La modeste cérémonie de remise des bons qui a eu lieu au haut-commissariat de Gourcy, a connu la présence du chargé de mission à la Présidence du Faso pour la Région de Yaadga Marcel M. Savadogo et du Député à l’Assemblée Législative de Transition (ALT) l’Honorable Youssouf Ouédraogo dit ‘’Kitoko’’.

Saisissant cette opportunité, le représentant de la Région à l’ALT a joint sa voix à celle de l’autorité provinciale pour lancer un appel aux filles et fils de la Région à la mobilisation pour les actions de développement. En rappel cette cérémonie est la concrétisation de la promesse faite par El Adj Arouna Ouédraogo lors de la finale maracana organisée par l’Association Jeunesse Tilgré le samedi 6 septembre 2025 à la place de la Nation de Gourcy..

Agence d’Information du Burkina

AK-dnk-ata