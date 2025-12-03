Burkina/Zondoma-AMR-Remise-Infrastructures

Zondoma/Commune de Gourcy : Des ouvrages réalisés pour améliorer la santé, la protection et le bien-être des populations

Gourcy, 28 nov. 2025 (AIB) – L’Association Monde Rural (AMR) en partenariat avec International Rescue Commitee (IRC) a procédé, le vendredi 28 novembre 2025, à la remise officielle d’infrastructures sanitaires et humanitaires dans six villages de la commune de Gourcy.

Trois incinérateurs, trois blocs de latrines VIP et deux ‘’espaces sûrs’’ ont été réalisés dans les villages de Kasseba-Samo (espace sûr et incinérateur), Kontigué (incinérateur), Lago (latrine), Tangaye (espace sûr), Kibilo (latrine) et Koundouba (incinérateur et latrine).

La cérémonie de remise de ces infrastructures acquis grâce à l’accompagnement de l’Association Monde Rural (AMR) et son partenaire IRC a eu lieu, le vendredi 28 novembre 2025, en présence des bénéficiaires et des représentants de l’administration dans les villages concernés.

A Kasseba-Samo et à Tangaye où ont été réalisés les ‘’espaces sûrs’’, c’est avec des chants et des pas de danse que les femmes ont accueilli ces infrastructures qui constituent pour elles désormais un cadre privilégié pour des activités récréatives, des échanges, des sessions d’apprentissage et d’écoute mais aussi un lieu où elles pourront bénéficier d’un accompagnement psychosocial assuré par les gestionnaires de cas de l’AMR, formés pour leurs apporter un soutien nécessaire, notamment dans ce contexte de crise sécuritaire marqué par l’existence des violences de tout genre.

« Merci à AMR et son partenaire pour avoir pensé à nous en construisant ce bâtiment. Nous prenons l’engagement de bien l’utiliser et de bien l’entretenir », a déclaré Zoénabou Zallé s’exprimant au nom des femmes de Kasseba Samo. Chaque espace sûr est composé d’un hall, de deux bureaux de gestion des cas et d’un bloc de latrine répondant ainsi aux besoins de confidentialité et de sécurité.

Les autres ouvrages, constitués d’incinérateurs modernes type Bailleul amélioré et des blocs de latrines VIP réhabilités sont annexés aux centres de santé des villages bénéficiaires. Ils viennent renforcer l’hygiène hospitalière, la gestion sécurisée des déchets biomédicaux et l’accès à des installations sanitaires adéquates.

Pour le coordonnateur national de l’AMR, Amadou Wangré, « ces équipements vont contribuer à améliorer l’état de santé des populations et partant leur épanouissement ». Un avis partagé par son partenaire IRC représenté par le chef de projet Barthélemy Yaméogo qui, par ailleurs, a invité les bénéficiaires à bien entretenir les ouvrages mis à leur disposition. Ces actions s’inscrivent dans le cadre du projet « Santé, droits sexuels et reproductifs, protection et autonomisation socio-économique des femmes dans le contexte de crise du Nord du Burkina Faso » mis en œuvre dans les communes de Gourcy et de Ouahigouya, dans la Région de Yaadga, grâce à l’appui financier de la Fondation Irene M. Staehelin Stiftung.

Agence d’Information du Burkina

AK-dnk