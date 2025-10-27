Burkina/Zondoma-Récolte-Champ-VDP

Zondoma /Commune de Boussou : Plus d’une tonne de maïs récoltée au profit des VDP

Gourcy, 25 oct. 2025 (AIB) – La récolte du champ dédié aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la commune de Boussou a eu lieu le samedi 25 octobre 2025. Plus d’une tonne de maïs est attendue de cette récolte qui s’est effectuée en présence du Président de la délégation spéciale de la commune, Alassane Demsili.

Au moins 2.5 hectares de maïs ont été emblavés par la population de la commune de Boussou au cours de la campagne agricole en cours au profit des VDP de la localité.

Le samedi 25 octobre 2025 a été retenu pour la récolte des produits de ce champ. Selon le Président de la délégation spéciale, Alassane Demsili, cette initiative vise à honorer les nombreux sacrifices consentis par les VDP pour défendre les populations et leurs biens.

« Elle s’inscrit également dans le cadre de l’offensive agro-silvo-pastorale et halieutique lancée par les autorités du pays », a ajouté le premier responsable de la commune qui a saisi l’occasion pour remercier les habitants de Boussou et les agents techniques de l’agriculture pour leur adhésion et leur engagement au projet.

Plus d’une tonne de maïs est attendue de ce champ, symbole de gratitude aux défenseurs de notre territoire. Au nom des bénéficiaires, le chef des VDP a traduit sa reconnaissance aux autorités communales et à l’ensemble de la population qui selon lui sont restées mobilisées pour les accompagner dans leur mission en leur apportant toutes formes de soutiens.

En rappel, la commune de Boussou a subi de nombreux incidents sécuritaires, mais grâce à la mobilisation de la population et à la détermination des VDP appuyés par les forces de dépenses, le chef-lieu de la commune est resté sur ses bases et plusieurs villages environnants déguerpis ont déjà effectué leur retour.

Agence d’Information du Burkina

AK-dnk-ata