BURKINA-ZONDOMA-BOUSSOU- ASSAINISSEMENT- VEILLE-CITOYENNE

Zondoma/Commune de Boussou : La population fait le ménage dans des services publics

Gourcy, 21 sept. 2025 (AIB)-Sous l’égide de la veille citoyenne, la population de Boussou a mené une opération de salubrité dans les services publics ce samedi 20 septembre 2025.

Pendant que ceux de Gourcy s’occupaient de la réhabilitation d’une voie, Marcelin Balma et son équipe ont choisi de mobiliser la population de Boussou pour une journée de salubrité.

La préfecture, la mairie et l’inspection de l’enseignement primaire ont été ciblées par cette activité qui s’est déroulée ce samedi 20 septembre 2025. Pour le Président de la coordination communale de veille citoyenne de Boussou, Marcelin Balma, cette opération organisée à la veille de la rentrée scolaire vise à assainir ces endroits très fréquentés à cette période de l’année d’une part, et d’autre part à rendre plus agréable le visage du chef-lieu de la commune durement éprouvée par la crise sécuritaire. « Je remercie la population qui est sortie massivement pour cette activité citoyenne » A-t-il déclaré, satisfait de la mobilisation.

Avant cette activité, la coordination communale avait procédé au reboussage des nids de poules sur la grande voie qui relie Boussou à Gourcy. « C’est ce que nous aussi, nous pouvons faire pour accompagner l’État dans ces efforts de construction du pays », a ajouté un participant.

Selon les organisateurs, d’autres services seront également assainis les jours à venir. Il faut noter que la ville de Boussou est restée résiliente malgré les multiples incidents que la population a vécus depuis le début de la crise sécuritaire.

Agence d’information du Burkina

AK-dnk-ata