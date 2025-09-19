Burkina/Zondoma-Champs-Scolaires

Zondoma/Autosuffisance alimentaire : Les écoles contribuent avec une production de plus 100 hectares

Gourcy, 15 sept 2025 (AIB)- Dans le cadre de la promotion des champs scolaires initiée par le ministère en charge de l’éducation, 121 hectares ont été emblavés par les écoles de la province pendant la campagne en cours.

Le maïs, le niébé, les arachides et le sésame sont entre autres les spéculations produites par la plupart des écoles de la province pendant la campagne agricole en cours à travers les champs scolaires. Cette activité qui a mobilisée les enseignants, les élèves et les parents d’élèves s’inscrit dans le cadre des innovations mis en œuvre par le ministère en charge de l’éducation.

Selon les données de la Direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Zondoma, 121 hectares ont été emblavés. En plus du caractère éducatif de l’activité, les produits des champs serviront à alimenter les cantines scolaires d’autant plus que la cantine endogène est une alternative fortement encouragée par les autorités.

Pour Seydou Ouédraogo directeur de l’école de Niessega ‘’D’’ situé à 11 kilomètres de Gourcy, 3,5 hectares ont été exploités par son école grâce à la mobilisation des élèves et des parents d’élèves, mais aussi à l’accompagnement de la hiérarchie. « Nous avons bénéficié de labours et des intrants de la part de l’Etat, et avec la bonne pluviométrie de cette année, nous comptons faire de bonnes récoltes » a indiqué le directeur. « Toute la récolte de maïs, de haricot et d’arachides sera utilisée pour la cantine scolaire », a-t-il ajouté.

A en croire Adama Ouédraogo de l’Association des Parents d’Elèves (APE), cette initiative va permettre aux élèves d’aimer le travail de la terre qui, autrefois, était méprisé. « Nous sommes prêts à accompagner notre école pour produire plus les années à venir », a-t-il dit, avec enthousiasme. Comme Niessega ‘’D’’ au moins 119 écoles de la province apportent ainsi leur contribution dans l’offensive agricole et partant l’effectivité de l’autosuffisance alimentaire telle que voulu par les plus hautes autorités du pays.

En rappel, beaucoup d’écoles ont également réalisé des productions importantes à travers les jardins scolaires au cours de l’année académique écoulée.

