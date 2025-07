Burkina/Zondoma-Adduction-Eau-Portable

Zondoma/Accès à l’eau potable : Cinq systèmes d’adduction d’eau réalisés pour soulager la population de Gourcy

Gourcy, 24 juillet 2025 (AIB) – La commune de Gourcy a bénéficié de la réalisation de cinq systèmes d’adduction d’eau potable réalisés par l’UNICEF. La remise officielle des ouvrages a eu lieu ce mercredi 23 juillet 2025 sur le site de Guelba au secteur 4 de Gourcy.

Chaque ouvrage est constitué d’un château d’eau de 10m³, d’un champ solaire et de deux bornes fontaines avec une possibilité d’extension de plus cinq branchements domestiques. Les quartiers du secteur 2, du secteur 4 (Guelba), et les villages de Sintanné, Rogo et Zindiguessé sont les heureux bénéficiaires de ces ouvrages dont la remise officielle a eu lieu, le mercredi 23 juillet 2025, sur le site de Guelba sous la présidence du Secrétaire général de la province du Zondoma, Anatole Pengdwendé Kaboré.

Pour la représentante de l’UNICEF, Aminata Nacoulma, l’objectif poursuivi par ces réalisations est d’améliorer durablement l’accès à l’eau par les populations dans le cadre du projet de lutte contre la vulnérabilité hydrique dans la Région du Nord.

La cérémonie a connu la présence du Directeur régional en charge de l’eau et de l’assainissement, Sidbewendin Gaël Yaméogo qui, saisissant l’occasion a salué l’action du donateur qui vient soulager les populations bénéficiaires en termes de besoins en eau.

En remettant les clés des ouvrages au président de la délégation spéciale de la commune de Gourcy Bosso, Toé Kaba Teré, le Secrétaire général Anatole Pengdwendé Kaboré a invité les bénéficiaires à une gestion rigoureuse et responsable de ces ouvrages mis à leur disposition.

C’est un ouf de soulagement pour les habitants du quartier qui n’ont rien attendu pour commencer la collecte du liquide précieux. En début de semaine la commune a réceptionné dans le même quartier Guelba, un périmètre maraîcher aménagé et clôturé de 10 hectares et équipé de deux forages et d’un château d’eau de 10m³ et de 10 bassins pour des cultures de contre saison.

Agence d’Information du Burkina

AK-dnk-ata