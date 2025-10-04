Boulgou-Éducation-Rentrée-Pédagogique

‎

‎Zoaga/Le DEPPNEF constate l’effectivité de la rentrée scolaire 2025-2026

‎

‎Zoaga, 3 oct. 2025 (AIB) – Le Directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et Non Formelle (DEPPNEF) du Boulgou a effectué une visite de contrôle à Zoaga et a encouragé le corps éducatif à l’occasion de la nouvelle rentrée scolaire.

‎

‎Le mercredi 1er octobre 2025, Maurice WANDAOGO, le Directeur Provincial de l’Éducation Préscolaire, Primaire et Non Formelle du Boulgou (DEPPNEF), a constaté l’effectivité de la rentrée scolaire 2025-2026 dans la commune de Zoaga. La mission en provenance de Tenkodogo comprenait le DEPPNEF, le Chef de Service de l’Enseignement du Primaire (SEPrim), ainsi que les responsables du Service de la Communication et des TICs (SCTICs).

‎

‎La mission a supervisé l’école de Zoaga « A » ainsi que le siège de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Zoaga. Lors de sa visite à l’école de Zoaga « A », ils ont constaté la présence effective des élèves et des enseignants en classe. Le Directeur Provincial a eu des échanges constructifs avec les enseignants de l’établissement et le personnel de la CEB. Plusieurs préoccupations soulevées par les acteurs de terrain ont été abordées et des solutions apportées.

‎

‎Il a également saisi cette occasion pour exprimer sa reconnaissance envers les acteurs de l’éducation de la commune de Zoaga pour leurs brillants résultats au CEP 2025 et les a encouragés à poursuivre sur cette lancée.

‎

‎En rappel, la commune de Zoaga est située à la frontière du Ghana et dispose d’une CEB.

‎Agence d’Information du Burkina

‎Larba Yougbaré, AIB Zoaga/bbp