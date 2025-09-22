Zitenga/Tanlili : les anciens élèves de école primaire initient une journée de retrouvailles

Zitenga, 21 sept. 2025 (AIB) – L’Association des anciens élèves de l’école primaire de Tanlili, inaugurée en 1988 dans la commune de Zitenga, a organisé dimanche une journée de retrouvailles marquée par des hommages, des activités éducatives et des actions de solidarité.

Selon le président de l’association, Séni Ouédraogo, cette initiative vise à « appuyer les acteurs de l’école afin que l’éducation soit une réussite ». Plusieurs anciens élèves, heureux de se retrouver, ont partagé leur émotion et rappelé l’importance d’un suivi constant des enfants et de l’accompagnement des enseignants.

Parmi les temps forts, un hommage a été rendu à Karim Sawadogo, enseignant à Tanlili de 1994 à 2001. Très ému, il a confié que son passage dans le village reste « gravé comme un souvenir inoubliable », rappelant avoir introduit le théâtre en parallèle des cours, une initiative très appréciée par les habitants.

En plus des témoignages, les anciens élèves ont mené d’autres actions notamment la remise de kits scolaires aux meilleurs élèves, une séance de reboisement et match de football.

Cette journée de retrouvailles a permis de renforcer les liens entre générations et de réaffirmer la volonté des anciens élèves de contribuer à la vie de leur ancienne école, symbole de leur parcours et repère pour les jeunes de Tanlili.

