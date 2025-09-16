Ziro/Rentrée administrative 2025: le directeur provincial en charge de l’Éducation encourage les acteurs pour les efforts consentis

Sapouy, 15 septembre 2025 (AIB) – À l’occasion de la rentrée administrative 2025, le directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ziro, Sidbèwendin Compaoré, a adressé un message fort de reconnaissance et d’encouragement à l’ensemble des acteurs éducatifs de sa province.

Le directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ziro, Sidbèwendin Compaoré, ainsi que le chef du service des examens et de la certification des concours de la direction provinciale de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Ziro, Thiono Tegawendé-Augustin, ont tour à tour salué les efforts consentis et tracé les grandes perspectives pour l’année scolaire à venir.

Satisfait du travail abattu au cours de l’année scolaire 2024-2025, le directeur provincial Sidbèwendin Compaoré a exprimé sa gratitude pour « l’abnégation et l’engagement » des acteurs de l’éducation qui ont permis à la province d’atteindre un taux de réussite de 85 % au CEP.

Dans le même esprit, son collègue du secondaire, Thiono Tegawendé-Augustin, a rappelé que « de bons résultats ont également été engrangés au BEPC, au BAC et au CAP grâce à la résilience du personnel éducatif ».

Parmi les faits marquants de cette rentrée, M. Compaoré a annoncé la réouverture des quatre dernières écoles fermées dans la CEB de Gao à cause de l’insécurité en 2022-2023. « Après les quatre écoles rouvertes l’année dernière, les quatre autres vont accueillir de nouveau les élèves cette année. C’est un grand succès à mettre au compte des forces de sécurité et des autorités locales », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur la généralisation des réformes éducatives, à savoir l’enseignement des langues nationales au CP, l’initiation à l’anglais au CE1 et l’enseignement des valeurs citoyennes. « Les autorités actuelles veulent donner un nouveau départ à l’école burkinabè », a-t-il souligné.

Pour sa part, M. Thiono a mis en avant une nouveauté dans le secondaire : l’introduction des métiers dans deux établissements de Sapouy, le lycée du secteur 2 et le lycée départemental. « Ce sont désormais des établissements polyvalents où, en plus de l’enseignement général, les élèves bénéficient de formations techniques et professionnelles », a-t-il précisé, avant d’encourager le personnel à « faire de cette année une année apaisée et couronnée de succès ».

S’adressant aux parents, M. Thiono a insisté : « Après la rentrée, il ne faut pas laisser les enfants uniquement à la charge des enseignants. Les parents doivent accompagner effectivement les élèves dans leurs études ».

Aux élèves, il a lancé un appel au sérieux, à la discipline et au sacrifice. « Sans sacrifice, il ne peut pas y avoir de réussite », a-t-il averti.

Les deux responsables ont invité les acteurs de l’éducation à « observer scrupuleusement les instructions » et à jouer pleinement leur rôle. « Ensemble, faisons de cette année scolaire 2025-2026 un succès », a résumé M. Compaoré.

Agence d’Information du Burkina

AK/bak/ata