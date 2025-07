Ziro/Orientation post-bac : Les nouveaux bacheliers à l’école du choix éclairé

Sapouy, 11 juillet 2025 (AIB) – La Direction provinciale de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique du Ziro a organisé, du 10 au 11 juillet 2025, la deuxième édition des Journées d’information et d’orientation scolaire et professionnelle, à l’intention des nouveaux bacheliers, pour leur permettre de mieux aborder leur avenir académique et professionnel.

Placées sous le patronage du Haut-Commissaire de la province du Ziro, Saïba Zoromé, représenté par le Secrétaire général Adams Davou, ces journées ont été présidées par le Directeur provincial de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique du Ziro, Dramane Ilboudo, avec une coordination assurée par la cheffe du service SIOSPB du Ziro, Pegdwendé Odile Zoungrana.

La rencontre, qui s’est tenue dans la grande salle de conférence de la mairie de Sapouy, a également été marquée par le parrainage de Camille Diasso, chef de la Circonscription d’éducation de base de Sapouy, et de la co-marraine Caroline Kaboré, PDG du Maquis One Game de Sapouy.

L’objectif de ces journées est d’outiller les nouveaux bacheliers afin qu’ils fassent des choix éclairés concernant leurs études supérieures.

Au programme : informations détaillées sur les universités, les instituts et les différentes filières disponibles au Burkina Faso, leurs débouchés, les conditions de vie universitaire, les bourses d’études (nationales et internationales), ainsi que des modules de formation sur la plateforme Campus Faso, l’entrepreneuriat et les techniques de recherche de stage et d’emploi.

Pour plusieurs participants, ces journées viennent combler un vide d’information et renforcent leur confiance pour aborder sereinement l’université.

« Je me sens désormais capable de choisir une filière en adéquation avec mes ambitions et les réalités du marché de l’emploi », confie Arnaud Ouédraogo, un bachelier.

Autre innovation saluée : l’intégration d’une session sur l’immersion patriotique. Une initiative des autorités qui vise à inculquer aux jeunes les valeurs de civisme et d’amour pour la patrie.

« C’est une belle manière de mieux connaître son pays et de renforcer notre engagement citoyen », a affirmé Jessica Gouba, une bachelière.

C’est donc sur une note de satisfaction générale, tant du côté des bénéficiaires que des organisateurs, que se referme cette édition, porteuse d’espoir pour une jeunesse mieux orientée, mieux informée et résolument engagée dans le développement de la nation.

Agence d’information du Burkina (AIB)

AK/ata