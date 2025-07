Ziro (Nando) : Les acteurs locaux outillés pour porter le Schéma directeur d’aménagement de Dalo

Sapouy, 23 juillet 2025 (AIB) – Les membres des commissions provinciales et communales d’aménagement et de développement durable du territoire du Ziro ont vu leurs capacités renforcées à Sapouy, dans le cadre du projet PGPC/REDD+, pour élaborer un schéma directeur digne des aspirations des populations.

Réunis dans la salle de réunion du Haut-Commissariat de Sapouy, directeurs provinciaux, PDS des six communes du Ziro, leaders communautaires, représentants des CVD, des confessions religieuses, de la jeunesse et des forces de sécurité, ont bénéficié d’un atelier hautement stratégique.

Dans son discours d’ouverture, le Haut-Commissaire du Ziro, Saïba Zoromé a exprimé sa reconnaissance au Programme de gestion durable des paysages communaux (PGPC/REDD+) pour le choix porté sur la commune de Dalo :« Le schéma communal d’aménagement et de développement durable du territoire ambitionne d’être le référentiel des planifications et d’harmonisation des politiques de développement sur toute l’étendue du territoire communal », a-t-il souligné, appelant à une implication forte des acteurs pour garantir une planification inclusive et participative.

Les participants ont suivi avec attention deux communications majeures. Les communicateurs ont d’abord revisité l’histoire et les enjeux de l’aménagement du territoire au Burkina Faso, avant de dérouler la méthodologie d’élaboration du schéma communal.

« Le processus part des concertations jusqu’au rapport final, qui doit être validé et approuvé par arrêté du Haut-Commissaire. Mais avant cela, il est impératif que les acteurs provinciaux s’approprient le processus, fournissent les données, et examinent le schéma sans complaisance », a insisté M. Sawadogo Ben Aziz de la Direction Générale du Développement Territorial.

A l’issue de ces communications, les participants ont posé des questions questions pour mieux comprendre le processus.

Pour Ouedraogo Rayangninwendé, préfet et PDS de Dalo, cette démarche est une opportunité historique pour sa commune :

« Dalo n’était pas prévu pour 2025. C’était pour 2026. Mais on a eu la chance de passer devant. Ce schéma, c’est une chance pour nous de mieux gérer le foncier, d’éviter les problèmes que d’autres communes vivent déjà. »

Même si la commune n’a pas encore pu budgétiser directement l’activité, le PDS envisage un réajustement pour accompagner le processus. Il appelle à la mobilisation des leaders d’opinion et des populations.

« On va sensibiliser les chefs de terre, les CVD, tous ceux dont les contributions sont essentielles. Il faut que chacun s’implique pour que ce schéma soit un succès et profite vraiment à Dalo, » a-t-il ajouté

L’atelier de Sapouy marque ainsi un tournant décisif dans la dynamique de territorialisation du développement, avec des acteurs locaux désormais mieux outillés pour planifier l’avenir de leurs communes.

Agence d’information du Burkina AIB

AK