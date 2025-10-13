Ziro: L’examen du budget rectificatif N°2 de 2025 au menu de la 3e session ordinaire de la délégation spéciale

Sapouy, 7 octobre 2025 (AIB) – La délégation spéciale de la commune de Sapouy, a tenu le mardi 7 octobre 2025 sa troisième session ordinaire de l’année. L’ordre du jour a porté sur l’examen et l’adoption du budget rectificatif N°2 de l’année 2025, ainsi que la présentation d’un projet de création d’une brigade de police d’hygiène.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Sapouy, Ourobè Dioma a expliqué qu’il s’agissait d’ajuster un certain nombre d’éléments en raison de l’évolution de la mise en œuvre des activités inscrites au titre du budget gestion 2025.

Il a salué la participation active et l’esprit constructif des membres de la délégation, ainsi que l’accompagnement des services techniques et financiers ayant contribué à la qualité des échanges.

Au-delà des questions budgétaires, la session a également abordé la création d’une brigade de police d’hygiène. Selon le président de la délégation spéciale, cette initiative vise à promouvoir un cadre de vie sain et à renforcer la discipline en matière d’assainissement.

« La brigade, une fois mise en place et assermentée, travaillera à réprimer les manquements en matière d’hygiène. L’hygiène est le premier élément pour avoir un cadre de vie sain, mais aussi pour préserver notre santé », a-t-il indiqué, invitant la population à coopérer pleinement avec cette future structure.

La rencontre a aussi été marquée par une communication sur la stratégie de communication publique, présentée par le directeur provincial de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Ziro, Abdoulaye Kagambega.

Dans son exposé, il a insisté sur la nécessité pour les collectivités de rendre plus visibles leurs actions à travers des canaux modernes de diffusion.

« La communication est aujourd’hui un levier stratégique. Les collectivités doivent investir les réseaux sociaux et établir des partenariats avec les médias en ligne pour mieux informer les populations », a-t-il recommandé.

Abdoulaye Kagambega a également rappelé que sa direction, en tant que tutelle technique, travaille à accompagner et à renforcer les capacités des médias locaux, afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle d’information et de sensibilisation.

En marge de la session, le directeur provincial en charge de la Culture a aussi dressé le bilan de la participation de la province du Ziro à la semaine régionale de la culture tenue à Koudougou, au cours de laquelle le Ziro s’est illustré en remportant deux premières places dans les arts culinaires (plat léger et boisson).

En clôturant les travaux, le président de la délégation spéciale, Ourobè Dioma, a adressé ses félicitations à l’ensemble des conseillers et remercié la population de Sapouy pour sa collaboration continue.

« La délégation spéciale reste à l’écoute des besoins des citoyens et travaille sans relâche pour le bien-être de la commune », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

AK/bak