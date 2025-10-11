Ziro : Les élèves du secondaire s’engagent pour l’ordre et la discipline

Sapouy, 7 octobre 2025 (AIB) – Dans le cadre de la deuxième quinzaine des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, les élèves du lycée provincial, du lycée municipal de Sapouy et du lycée départemental de Bougnounou ont bénéficié, les 6 et 7 octobre 2025, d’une conférence publique sur le thème « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage », animée par le Directeur régional des droits humains, de la promotion de la citoyenneté et de la paix du Centre-Ouest, Léon Yaknaba. Cette rencontre participative a permis aux élèves de réfléchir sur leur rôle dans la construction d’une société disciplinée et citoyenne.

Ouvrant la conférence, le Secrétaire général de la province du Ziro, Adams Davou, représentant le haut-commissaire, a rappelé que ce thème « est très interpellateur parce qu’il vient nous rappeler qu’une société sans ordre ni discipline ne peut pas avancer ». Il a invité les jeunes à se préparer à être « la relève conséquente » du Burkina Faso, car selon lui, « les connaissances seules ne suffisent pas, il faut aussi la discipline pour construire le pays ».

Au cours de son exposé, le Directeur régional Léon Yaknaba a défini plusieurs concepts clés tels que l’ordre, la discipline, le civisme, la participation citoyenne et le patriotisme. Il a établi un parallèle entre les valeurs traditionnelles d’autrefois et les exigences du monde moderne. « Dans la société traditionnelle, l’ordre et la discipline étaient inculqués dès l’enfance à travers l’éducation communautaire et les rites initiatiques. Aujourd’hui, il nous faut restaurer ces valeurs pour espérer bâtir une société nouvelle fondée sur la paix et la cohésion », a-t-il indiqué.

Dans une approche participative, le conférencier a échangé directement avec les élèves pour susciter leur réflexion. Il a illustré ses propos par des exemples concrets de comportements à encourager ou à éviter dans le milieu scolaire. « Nous avons constaté une réelle écoute et un grand intérêt des élèves. Cela prouve qu’ils ont conscience du rôle qu’ils doivent jouer dans la société », s’est réjoui M. Yaknaba, avant d’exhorter les enseignants et les parents à poursuivre la sensibilisation pour renforcer ces bonnes pratiques.

Prenant la parole à son tour, le Directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Ziro, Dramane Ilboudo, a salué la qualité de la communication et souligné son importance pour le milieu éducatif. « Si les élèves intègrent que l’ordre et la discipline sont à la base du travail, cela contribuera non seulement à améliorer leurs résultats scolaires, mais aussi à impacter positivement la société tout entière », a-t-il affirmé.

M. Ilboudo a également salué les échanges francs entre élèves et encadreurs, lesquels ont permis de soulever plusieurs préoccupations liées aux conditions de vie scolaire, notamment l’entretien du jardin botanique et l’état de certaines toilettes. « Sur le champ, des pistes de solutions ont été trouvées, avec l’implication des élèves eux-mêmes et du personnel administratif », a-t-il précisé.

La conférence, empreinte d’échanges constructifs et de partages d’expériences, s’est conclue par l’engagement solennel des élèves à adopter de bons comportements, à respecter les règles de vie scolaire et à promouvoir les valeurs de civisme et de patriotisme dans leur environnement.

Dans la continuité de ces activités, une autre communication sur le même thème est prévue le 10 octobre 2025 au lycée départemental de Sapouy.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AK/ata