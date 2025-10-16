Ziro : La Veille Citoyenne assainit le marché de la commune

Sapouy, 16 octobre 2025 (AIB) – Dans le cadre de la deuxième édition des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne instituée par le gouvernement burkinabè, les militants de la Veille Citoyenne de la commune de Sapouy ont organisé jeudi, une vaste opération de salubrité au marché communal.

Munis de râteaux, de balais, de machettes et de brouettes, les membres de la Veille Citoyenne, accompagnés de plusieurs commerçants, ont retroussé leurs manches dès les premières heures de la matinée pour redonner un visage propre au marché.

Un geste hautement symbolique qui traduit leur adhésion à la dynamique nationale de citoyenneté active et d’assainissement.

« Puisque le gouvernement a instauré du 2 au 16 octobre la quinzaine de l’engagement patriotique et de la participation citoyenne, nous avons voulu marquer notre contribution à travers cette action citoyenne au marché de Sapouy », a confié le président communal de la Veille Citoyenne, Neyoua Tagnan,.

Selon lui, la mobilisation a été « très satisfaisante ». Plusieurs militants ont répondu présents, rejoints par des commerçants qui ont apporté leur soutien à l’opération. « Cela prouve que les populations de Sapouy comprennent de plus en plus l’importance de s’impliquer dans la propreté de leur cadre de vie », a-t-il ajouté.

Le président communal a également salué la vision du Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, dont les actions, selon lui, « traduisent une réelle volonté de réveiller la conscience citoyenne et de redonner la dignité au peuple burkinabè ».

Installé il ya quel temps, le bureau communal de la Veille Citoyenne de Sapouy signe là sa deuxième activité. « Le 11 octobre dernier, nous étions au CSPS urbain de Sapouy. Aujourd’hui, nous avons investi le marché et dans les jours à venir, nous comptons étendre nos actions à la mairie et à d’autres services administratifs », a annoncé M. Tagnan.

Il a enfin invité toutes les associations et organisations de la commune à unir leurs forces pour accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion du civisme, du patriotisme et de la salubrité publique.

Pour lui, cette activité n’est pas seulement un acte de nettoyage, mais aussi une campagne de sensibilisation à l’endroit des usagers du marché : « Assainir son environnement, c’est préserver la santé de tous. Chacun doit jouer sa partition ».

Agence d’information du Burkina

AK/yos