Burkina-Ziro-Passation-Service-Jeunesse-Direction-Provinciale

Ziro/Jeunesse : Passation de service entre Tellé Joël Zongnaaba et Sékou Sabo à la direction provinciale

Sapouy, 26 juin 2025 (AIB) – La Direction provinciale de la Jeunesse de la Formation Professionnelle et de l’Emploi du Ziro a connu un tournant symbolique ce jeudi à Sapouy, avec la passation de service entre le directeur sortant, Tellé Joël Zongnaaba, et son successeur, Sékou Sabo, dans une ambiance chargée d’émotion, de reconnaissance et de promesses.

Après dix années de service passé à la tête de cette direction stratégique, M. Zongnaaba a dressé un bilan élogieux des actions menées en faveur de la jeunesse et de l’employabilité dans la province.

Son discours, ponctué de gratitude, a été l’occasion de saluer le dévouement de ses collaborateurs, l’appui constant de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que le soutien indéfectible de sa famille et de ses amis.

Son successeur, Sékou Sabo, tout en exprimant sa reconnaissance pour la confiance placée en lui, a sollicité le soutien des autorités administratives, des acteurs associatifs et de l’ensemble de la jeunesse pour mener à bien sa mission.

Il s’est engagé à consolider les acquis de son prédécesseur et à insuffler une nouvelle dynamique au service des jeunes du Ziro.

Représentant le Haut-Commissaire à cette cérémonie, le Secrétaire général de la province, Adams Davou, a rendu un vibrant hommage à M. Zongnaaba pour ses années de loyaux services.

Il a rassuré le nouveau DP de la disponibilité de l’administration provinciale à l’accompagner dans l’accomplissement de ses nouvelles responsabilités.

Le moment a aussi été empreint de chaleur humaine. Parents, amis et collaborateurs du directeur sortant lui ont témoigné leur reconnaissance à travers de nombreux présents symboliques, traduisant leur admiration pour le travail accompli et leur affection.

Quant au nouveau Directeur provincial, il a reçu des félicitations nourries de la part de ses collègues directeurs provinciaux, des représentants d’ONG, d’associations de jeunes, de leaders communautaires et les membres de sa famille, venus nombreux l’encourager pour ce nouveau départ.

Une nouvelle page s’ouvre ainsi à la Direction provinciale de la Jeunesse et de l’Emploi du Ziro, avec l’espoir d’un avenir prometteur pour la jeunesse de la province.

En rappel Sékou Sabo a été nommé en conseil des ministres le 25 mai 2025

Agence d’information du Burkina AIB

AK/BBP