Ziro : Diagnostic participatif pour l’élaboration du Plan Régional de Développement

Sapouy, 4 sept. 2025 (AIB)- Le Conseil régional de la région de Nando a tenu jeudi, dans la salle de réunion du haut-commissariat, un atelier provincial de diagnostic participatif en vue de l’élaboration du Plan régional de Développement (PRD), à l’intention des collectivités territoriales.

La rencontre a réuni les directeurs provinciaux concernés, les présidents de délégation spéciale des six communes du Ziro, les autorités paramilitaires, les responsables d’associations et ONG, les autorités coutumières et religieuses ainsi que des représentants des personnes handicapées.

Placée sous la présidence du Haut-Commissaire de la province du Ziro, représenté par son Secrétaire général, Adams Davou, l’ouverture de l’atelier a été marquée par un mot d’encouragement.

« L’occasion est donc belle pour moi de vous féliciter et remercier le Président de la délégation spéciale régionale et son équipe pour leur contribution dans la recherche du bien-être de nos laborieuses populations », a-t-il déclaré, avant d’inviter les participants à s’engager aux côtés du Conseil régional dans l’accomplissement de sa mission.

Au cours des travaux, les participants ont été répartis en deux groupes afin de partager les réalités de leurs localités et proposer des actions prioritaires. Une séance plénière a ensuite permis de faire la synthèse des contributions.

Pour le chargé d’études et de la planification au Conseil régional de Nando, Karim Pyma Bado, , cet atelier est d’une importance majeure.

« L’importance de cette rencontre est de permettre à toute la population de donner les réalités de leurs territoires et aussi proposer les projets qu’ils pensent prioritaires allant dans le sens du développement économique et social de leurs localités. C’est l’ensemble de ces données qui feront l’objet de la rédaction du Plan régional de Développement (PRD) de Nando », a-t-il expliqué.

Dans la commune de Cassou, les attentes sont particulièrement fortes, notamment en matière de routes.

« Le sérieux problème de la commune de Cassou est le manque de voirie et l’accessibilité entre les villages et le chef-lieu de la commune et cela handicape le développement de la localité. Donc, c’est un défi à relever », a relevé Bibiane Kayalma, présidente de la Délégation spéciale de Cassou.

Elle a également attiré l’attention sur la question des déplacés internes qu’Il faut travailler à prendre en charge.

À l’instar de Cassou, les autres communes de la province du Ziro ont exposé leurs multiples défis. De la voirie à l’éducation en passant par l’agriculture, le commerce, etc, chaque commune a mentionné les différents défis auxquels elle fait face.

Cet atelier, initié par le Conseil régional, devrait permettre de toucher du doigt les réalités vécues par les collectivités territoriales et de mieux les prendre en compte dans l’élaboration du Plan régional de Développement (PRD) 2026-2030.

Agence d’Information du Burkina

AK/bpp