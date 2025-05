Burkina-CEB-Cassou-Journées-Sportives- Culturelles

Ziro : Clôture en apothéose des journées sportives et culturelles de la CEB de Cassou

Cassou, le 3 mai 2025 (AIB) – La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Cassou a clôturé en beauté, samedi dernier, les journées sportives et culturelles. Ces journées se sont tenues du 1er au 3 mai 2025 sous le thème : « Le sport et la culture : tremplin pour un retour aux valeurs traditionnelles du vivre ensemble ».

Le football, l’athlétisme, des jeux de société, des danses traditionnelles, des ballets, des récitals, des sketchs, des défilés et une rue marchande, mettant en valeur les talents et savoir-faire des jeunes apprenants ont meublés les journées sportives et culturelles de la CEB de Cassou.

Durant 72 heures, la commune de Cassou a été le tremplin où ont régné le sport, la culture et les traditions, le tout dans une ambiance festive et fraternelle.

Les élèves, les enseignants, la population et les partenaires du système éducatif se sont réunis pour promouvoir la cohésion sociale à travers diverses compétitions sportives et des prestations artistiques.

Le clou de la manifestation a été la finale de football opposant les écoles de Taré et de Lon. Au terme d’un match âprement disputé, l’école de Taré s’est imposée aux tirs au but (6-5), déclenchant une liesse populaire dans les gradins.

Les plus jeunes n’étaient pas en reste, avec le jeu-concours « Question pour un champion », qui a vu s’illustrer brillamment les élèves des cycles CP, CE et CM.

Des prix en nature et en espèces ont été remis aux écoles les plus méritantes, en récompense de leur engagement et de leurs performances.

Pour le Chef de la CEB de Cassou, Kafando Yoribé, cette édition des journées sportives et culturelles a connu un franc succès.

« Les objectifs sont atteints, tant par la forte mobilisation que par la qualité des prestations », a-t-il confié.

La présente édition est placée sous le patronage du Directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ziro, Sidbéwendin Compaoré.

Rendez-vous est pris pour l’édition prochaine, avec l’ambition de faire encore mieux.

Agence d’information du Burkina AIB

AK/BAK/yos